Petro toma control de la regulación de servicios públicos: ¿qué sigue?

En los días recientes fue emitido el decreto que autoriza que el presidente Gustavo Petro retome las funciones de regulación de los servicios públicos en el país. Decisión que ha sido ampliamente criticada, especialmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.



(Lea: Energía, agro y salud, los ejes de la política de reindustrialización).



Analistas esperan que el principal efecto de esta decisión sea sobre las tarifas. "Por el lado de energía yo creo que lo que se puede esperar son regulaciones que afecten la forma en que se calculan las tarifas y me imagino que por el lado de agua pasará algo parecido a la comisión regulatoria, también tiene la función de regular las fórmulas y las formas y qué se puede cobrar y qué no", aseguró Camilo Ignacio González, profesor de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes.

En consecuencia, habría un impacto sobre lo que las personas pagan por los servicios públicos. Por el momento, no es muy claro si también se intervendrá la forma como se presta el servicio y las obligaciones de los proveedores. Lo principal sí serán las tarifas.

"Esto es bastante problemático porque las tarifas en teoría deberían cubrir evidentemente el costo de operación y la ganancia razonable que debería ganar y recibir un operador para seguir invirtiendo. Además, en el caso de energía la composición de la tarifa busca generar un seguro para que los proveedores o los generadores de energía mantengan siempre una capacidad instalada de generación", explica González.

De acuerdo con el experto, son diferentes las estrategias que se pueden utilizar para calcular las tarifas. Sin embargo, la clave es que no sean muy altas sino que reflejen los costos de funcionamiento del sistema. Por eso, recomienda que lo mejor es "bajar las tarifas de manera más orgánica y más relacionada con la forma como el sistema de energía o el acueducto funciona".



(Además: Así se repartiría la 'torta' de la adición al Presupuesto Nacional).



González también alerta de cambiar la fórmula sin tener en cuenta otro factores, "lo que puedo fácilmente lograr es que los generadores no tengan cómo operar o no logren generar la capacidad que necesita el sistema para operar. Incluso que algunos se salgan o no hagan inversiones en el futuro en tanto que las reglas de juego sobre cómo van a poder cobrar no sean claras y estables", aseguró el experto.

Los pros y contra de la medida

González reconoce que la medida puede aliviar cargas para algunas personas. En especial por el contexto económico actual del país con altas cifras inflacionarias y de aparente recesión económica.

Por el otro lado, en los aspectos negativos, destaca que pueden ser a mediano y largo plazo en el sistema. En lo principal, porque se busca que estos servicios sean constantes.

"Al modificar las tarifas de una manera que no tenga en cuenta el largo plazo, los costos realmente de operación ni todos los segmentos del mercado; puede tener un impacto muy fuerte en la misma capacidad para prestar un servicio constante en el futuro", asegura el experto.

Asimismo, destaca otro punto desfavorable y es que da una sensación de que las reglas para la regulación no son estables. "Una decisión de esta naturaleza la sensación que deja es que si de pronto al Presidente no le gusta un tema, pues lo retrae hacia él o lo recoge a él y toma las decisiones él mismo sin que sea claro", puntualiza.



(Vea: Desafíos y riesgos del gobierno Petro, según cinco exMinhacienda).



Lo que sigue

Respecto a las facultades extraordinarias que este proyecto le permite a Petro, el experto asegura que es común que los mandatario pidan este tipo de funciones. "Lo que de pronto parece particular en este caso es la cantidad y en la materia de esas competencias específicas para expedir decretos con fuerza de ley", asegura.

Para González esto es preocupante respecto al equilibrio institucional y de poderes pues asuntos de carácter especial y con impacto directo en la sociedad que deberían terminar discutiéndose en espacios como el Congreso de la República.

"Hay otro tipo de cosas que no deberían sacarse de una discusión amplia en el Congreso donde haya varias posiciones donde haya debate donde se pueda reformar", asegura. Junto a ello, se podrían ver otros intentos de concentrar ciertas decisiones en el Presidente.



(Además: Reforma a la salud: lo que podría hacer Petro si aprueban el proyecto).



"A la vez de que hay un espacio o un interés por generar diálogo público en las calles y espacios de participación, a la vez también hay un intento constante de concentrar decisiones en la figura del Presidente y esas dos cosas tienden a ser muy contradictorias", puntualiza González.

PORTAFOLIO