Arrancaron los debates de ponencias en la reforma pensional

Luego de varias sesiones de escuchar a expertos y otras más en las que se aplazó el proceso por falta de quórum, finalmente el Senado de la República arrancó los debates de la reforma pensional en los que se hablará sobre las ponencias que hay actualmente para esta iniciativa y cuál es mejor para el futuro del país.

Actualmente, este proyecto de ley cuenta con cuatro propuestas sobre lo que debería ser su futuro. La primera es la ponencia positiva u oficial, con los 3 salarios mínimos como umbral obligatorio para cotizar en Colpensiones y varios cambios a subsidios para adultos mayores; la segunda es la alternativa, de la senadora del Partido de la U, Norma Hurtado, con la que se propone bajar el umbral obligatorio del del pilar contributivo a 1,5 salarios mínimos.

Debate reforma pensional en el Congreso.

Las otras dos, que llegaron desde la oposición y los partidos independientes, buscan que la reforma se archive, argumentando que generaría fuertes cargas a las finanzas del Estado y que a futuro se pondrá en riesgo el sistema pensional de los jóvenes y adultos que están camino a pensionarse.

Para la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien ha sido la vocera del Gobierno en este proceso, ahora la prioridad será buscar consensos y las mayorías necesarias en el Senado para que se apruebe en plenaria y poder pasar a los pasos que hacen falta dentro del Congreso.

Debate reforma pensional en el Congreso.

“Yo lo que veo es que el consenso frente a que se necesita una reforma es muy importante, Ya empezó el debate, con la presentación de una de las ponencias de archivo. Ahora, con los puntos que están en el debate, que son más o menos unos cinco puntos, hay que trabajar para que puedan ser consensuadas”, explicó.

La jefe de la cartera laboral agregó que la “reforma respeta los derechos adquiridos, no toca a los regímenes exceptuados, ni los regímenes especiales de retiro de la fuerza pública. Esta reforma solamente está dirigida al régimen general que está hoy trabajando desde Colpensiones y desde las aseguradoras privadas”.

Reforma pensional.

Ramírez Ríos fue insistente en decir que algunos análisis que se han presentado respecto a la reforma pensional no han sido claros respecto a puntos claves del proyecto, razón por la cual es necesario que avance el debate para que esto se pueda hablar y encontrar puntos de acuerdo entre los legisladores.

“Hoy la ley no permite, porque hay techos presupuestales, y no se podría ingresar a los tres millones de adultos mayores que hoy no tienen ninguna posibilidad y que esta reforma lo que busca es incluirlos. Yo saludos que hayamos empezado por fin el debate que tanto rato llevamos esperando y tengamos fe para que en un poco tiempo podamos cumplir el trámite en el Senado”, concluyó.

Debate reforma pensional en el Congreso.

Por ahora los ánimos en el Senado están divididos, ya que uno sector pide que se avance rápido en las votaciones y se tengan en cuenta a todos los que intervienen, mientras que otro señala que no hay que votar las ponencias de archivo, sino centrarse únicamente en la ponencia positiva, del Gobierno, y en la alternativa.

Lo cierto es que si la reforma pensional no se aprueba antes del 20 de junio, se hundirá como ya pasó en 2023 con la reforma laboral, que finalmente se volvió a presentar. Esto quiere decir que quedan poco más de dos meses para que se defina el futuro de la iniciativa, plazo que es mucho menor si se tiene en cuenta que el Congreso no sesiona domingos y festivos.

Debate reforma pensional en el Congreso.

Cabe recordar que el Comité Autónomo de Regla Fiscal (Carf), actualizó sus proyecciones hace poco, frente al impacto fiscal de la pensional y el costo que tendría este proyecto en caso de ser aprobado por el legislativo, destacando, entre otras cosas, que el Pilar Solidario, considerado como un programa social y no un derecho pensional, representa un costo estimado del 0,3% del PIB en 2025.

Así mismo, uno de los puntos álgidos es el Pilar Semicontributivo, que podría tener un costo del 0,2% del PIB en 2025, aumentando a 0,9% en 2065. Este pilar implica la devolución de saldos a los cotizantes y subsidios a aquellos que cotizaron entre 300 y 1.000 semanas, sin acceder a una pensión.