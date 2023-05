Simposio por la paz reunirá a empresarios, academia y la Justicia

Con la realización de un Simposio por la Paz, en el que participarán economistas, empresarios, académicos, dos ex presidentes de la República y analistas, nace el Consejo Colombiano por la Paz y la Justicia.



Este Consejo realizará su primer acto público, llevando a cabo el Consejo Colombiano por la Paz, con el apoyo de la Universidad de La Salle, en su sede de Chapinero, en Bogotá, los días 17 y 18 de mayo, para contribuir a que el sueño de la paz se convierta en realidad.



Con el evento se busca entender más que la construcción de la paz implica el cambio de la cultura violenta en que vive Colombia, por una de Paz y Convivencia, mediante un proceso que corresponde a todos, haciendo pedagogía para la paz y la justicia, entre otras tareas, pues el camino indispensable para llegar a la paz es el de la política. Por lo tanto, el del diálogo y la concertación.



Según el Consejo, fue la invitación que se le hizo a las Farc y la que se le debe continuar haciendo al Eln, motivándolos para que sigan combatiendo, pero sin armas, porque la victoria, que es un concepto militar, también se da en el contexto de paz, pero sin muertos.



Lo propio debe hacerse con los disidentes y desertores de las Farc y lo mismo con los grupos simplemente delincuenciales de alto impacto, brindándoles la posibilidad de negociación con sometimiento a la justicia.



Este encuentro por la paz, -la primera, entre las tantas necesidades urgentes de Colombia-, porque incide de manera directa y determinante en la vida de todos, busca contribuir en la construcción de las condiciones para llegar a la paz y, una de ellas es la generación de mayor conciencia sobre cómo derrotar la violencia y la guerra.



Así mismo, el Consejo dice que "este foro académico-político pretende, en su más amplio sentido, desligado de la política partidista, interesar más a la comunidad internacional en torno a la necesidad de su mayor contribución a la paz en Colombia, que requiere sin más plazos, construir caminos definitivos de paz, después de tantos años de guerra, con muy arrolladoras consecuencias de todo orden, de manera particular en pérdida de vidas, desplazamiento, asilo, abandono de los campos, estancamiento de la producción, inequidad, inseguridad generalizada, corrupción y desprecio por el Estado de Derecho".



En consecuencia, se busca generar en los colombianos una mayor conciencia sobre la imperiosa necesidad de seguir construyendo la paz, para lo cual se presentarán distintas posiciones en torno de ella, por cincuenta y tres destacados panelistas nacionales e internacionales.



El empresario Jean Claude Bessudo dijo que “bajo la actual coyuntura que vive Colombia, un grupo de personas hemos querido organizar este simposio, para analizar desde los diferentes sectores de la sociedad, la problemática que vive el territorio nacional en lo referente al tema de la paz. Queremos contribuir para que este anhelado sueño, sea una realidad en nuestro país”.



En el Consejo hacen parte, los ex presidentes de la Corte Constitucional, Jaime Araujo y Alberto Rojas, el ex constituyente Jesús Perez, los empresarios Jean Claude Bessudo, Roberto Muñoz y Hernando Suárez, el Imán Julián Zapata y la politóloga y periodista Tamara De La Motta, entre otros.

