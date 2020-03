Aislamiento en Bogotá irá hasta el martes y se unirá con la cuarentena

El simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá y Cundinamarca se extenderá hasta el próximo martes y empatará con la cuarentena nacional anunciada por el presidente Iván Duque. Así lo señaló el Jefe de Estado tras sostener una reunión con la alcaldesa Claudia López y el gobernador Nicolás García.



La medida terminará a las 23:59 horas del martes, justo cuando inicia la cuarentena nacional que anunció Duque en todo el país hasta el 13 de abril.



Según López, tomaron la decisión de alargar 24 horas el decreto de simulacro de aislamiento obligatorio en Bogotá, que tenía vigencia hasta el próximo lunes 21 de marzo. "No era un puente de turismo, no era un puente de paseo", recalcó



En esa línea, los departamentos de Meta y Boyacá se unieron a la decisión de extender el simulacro de cuarentena. Además, la mandataria distrital reiteró que los viajeros que salieron de Bogotá antes del inicio del simulacro de cuarentena no podrán regresar a menos de que tengan motivos de fuerza mayor.



"Todos vamos a tener un techo, todos vamos a tener alimento. En estos días de cuarentena, todas las familias comerán tranquilas. Tengan la certeza de que techo y comida habrá para todos", dijo Claudia López, aclarando la situación de aquellas personas que no están en condiciones de autoabastecerse para esta temporada.



Por su parte, el gobernador Nicolás García, que también alargó la medida, destacó "el comportamiento ejemplar de todos los cundinamarqueses".



También dijo que "se esperaban 7.000 toneladas en Corabastos, han llegado 11.000 provenientes de nuestro departamento", por lo que llamó a la tranquilidad en cuanto al abastecimiento de alimentos.



El presidente Duque envió un mensaje de reflexión: "este no es un tiempo de encierro, es un tiempo para la familia. La naturaleza nos está hablando". El primer mandatario agregó que esta debe ser una oportunidad para adoptar familias, ser empáticos y ayudar a los demás.