Sisbén endurece sus reglas para evitar trampas y ‘colados’: ¿qué cambios traerá? 

Uno de los mayores dolores de cabeza en las ayudas sociales que persisten en la actualidad con la entrega de ayudas del Estado, tiene que ver con los “colados” o personas que dan información poco exacta para acceder a subsidios a los que no tienen derecho.



Precisamente, con el fin de evitar que esto pase, el Departamento Nacional de Planeación puso en marcha una estrategia para fortalecer el control a sus bases de datos y cruzarlas con las de otras entidades, con miras a crear un Registro Único de Ingresos, qué será la nueva fuente guía.

Jorge Iván González, director del DNP, explicó que actualmente este plan avanza en su segunda etapa, llamada Registro Social de Hogares, que es una plataforma en línea que integra información privada y pública de los colombianos.

“Estos datos están integrados con la identificación, características socioeconómicas poblaciones y territorios, y los registros de beneficiarios de la oferta social, tanto nacional como local, para saber con mayor exactitud, cuál es la situación en la que viven”, dijo González.

Gracias a esto; según las cuentas de Planeación Nacional, han determinado que en el grupo A (pobreza extrema) actualmente hay 3,4 millones de colombianos, cayendo un 17,8% respecto a los 4,1 que había inicialmente.

Así mismo; en el grupo B (pobreza moderada) se pasó de 5 millones a 4,6 millones (-8,8%); en el grupo C (vulnerables) se aumentó de 3,1 millones a 3,7 (19,7%) y en el grupo D (no pobre, no vulnerable), se registró un crecimiento del 42,3%, tras repuntar de 1,3 a 1,9 millones de personas.

“Hay que aclarar que el Sisbén seguirá siendo una de las formas que tiene el país para clasificar a la población, lo que hicimos fue cruzar sus bases de datos con las de otras entidades, para tener mayor precisión en esa focalización y que las ayudas lleguen a quienes realmente las necesitan”, agregó Jorge Iván González.

Con la actualización, vía registro administrativo, que se viene realizando se espera que 2 de cada 10 hogares que están hoy día en el Sisbén, cambien su clasificación actual, para de esta forma garantizar “que haya transparencia en el uso de la información”.

La actualización del Registro Social de Hogares no implicará que las personas salgan de este sistema, ya que únicamente se cambiará su categorías. Hasta el momento se ha actualizado la información de 12,1 millones de personas (35% de la población Sisbén) y se espera un impacto total en 21,8 millones de ciudadanos.

DANIEL HERNÁNDEZ

PORTAFOLIO