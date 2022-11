Reformar sistema financiero mundial, propuesta de Colombia en COP 27

El balance de la primera semana de la Conferencia de las Partes Sobre Cambio Climático (COP 27) resultó positivo para Colombia. Así lo confirmó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, quien además indicó que en nombre del país se logró hacer un “llamado vehemente” al mundo al proponer cuatro puntos claves para las negociaciones.



Según la jefe de cartera, las partes se basaron en la inclusión de perdidas y daños, el reconocimiento del no uso de combustibles fósiles en el tiempo, la reconstrucción del sistema financiero internacional y la condonación a escala de deuda por acción climática.



“El balance de esta primera semana es muy positivo, entró por primera vez en la historia el tema de pérdidas y daños de manera oficial en una negociación. Esto significa que la Convención empieza a reconocer que esto no se trata solamente de mitigar los efectos del cambio climático, ni de adaptarse, sino que va mucho más allá”, expresó la ministra.



En materia de perdidas y daños, en días pasados la ministra Muhamad reveló la cifra de las perdidas que podría sufrir Colombia por año, dato que se posicionó en $4,3 billones.



A su vez, expresó que se debe hacer un fondo específico que responda a las catástrofes climáticas como las que Colombia está atravesando, por ejemplo, la situaciones presentadas el fin de semana en Bogotá y el deslizamiento situado vía a La Calera, hechos por los cuales el presidente Petro convocó a su gabinete de ministros a reunión para evaluar los estragos de la temporada de lluvias.



De la misma forma, en Egipto, país donde se celebra la COP 27, la líder de la cartera puntualizó que para el reconocimiento del no uso de combustibles fósiles, se debe hacer una transición planificada acordada mundialmente, y además, resaltó la propuesta liderada por el presidente Gustavo Petro, de hacer una condonación importante a escala de deuda por acción climática y lograr un financiamiento efectivo.



“También estamos hablando de impulsar una reforma estructural del sistema financiero porque esto no se trata solamente de la plata que deben poner los países desarrollados para cumplir sus compromisos en el Acuerdo de París. La escala del problema va a requerir una financiación de fondo y esto implica una reestructuración de la forma de financiación internacional actual”, dijo Muhamad.



Igualmente, en el foro del diario The New York Times, la ministra expresó que dentro de la COP 27 están planteando que no se puede financiar el cambio climático con deuda, ya que la situación económica va a quitar capacidad de acción. “Estamos formando un bloque de varios países para definir qué porcentaje de la deuda externa de los países en desarrollo podría ser condonada el año entrante”, puntualizó.

La ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad. Archivo particular

Una alianza sostenible

En medio de la COP 27, se firmó el documento que actualiza la Alianza de Cooperación bilateral entre el Reino Unido y Colombia en materia de Crecimiento Sostenible.

El fortalecimiento de esta alianza se remite al 2019 ,la cual ha permitido implementar programas de como el de Territorios Forestales Sostenibles (Tefos), con un aporte de más de 60 millones de libras para Colombia.



Para el 2022, se destinaron 7,8 millones de libras adicionales para actividades habilitantes y proyectos piloto enfocados en la acción climática.



Colombia se consolida como un aliado estratégico para el Reino Unido en la región para temas ambientales.

