Solicitan a Petro proteger a los exiliados políticos de Venezuela

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa pidió este domingo al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, quien será investido hoy, que "proteja a los perseguidos y exiliados políticos" del país petrolero que se encuentran en su territorio.



"Asegurar la protección a los perseguidos políticos y exiliados venezolanos en su patria es una obligación adquirida por Colombia en el derecho internacional. (El presidente Nicolás) Maduro tratará de echarle mano a esta disidencia, el Estado colombiano y sus instituciones son el último muro de contención para que no terminen en los calabozos de la dictadura", aseguró el exdiputado en una nota de prensa. Guanipa hizo esta solicitud en el marco de varias recomendaciones que ofreció a Petro, "procurando el éxito de su Administración que recién inicia".



También, pidió al nuevo Gobierno colombiano "apoyar firmemente la causa por la recuperación de la democracia en Venezuela". "En adelante, su deber será velar por los intereses de su patria. Sin embargo, no habrá paz en Colombia mientras Maduro usurpe el poder en Venezuela. Si quiere contener las consecuencias sociales de la migración, iniciar el proceso de paz (...) o aumentar el comercio en la frontera, debe apoyar firmemente la causa por la recuperación de la democracia en Venezuela", subrayó.



Además, insistió en solicitar a Petro que dé continuidad a la política migratoria sostenida por el presidente Iván Duque. "El éxito de su Gobierno será también el éxito de los migrantes y refugiados venezolanos que encontraron en Colombia el futuro que el régimen de Maduro les negó en Venezuela. Las buenas ejecutorias de su administración repercutirán en la calidad de vida de nuestros migrantes", aseveró.



El pasado julio, Migración Colombia informó que ya son casi 2,5 millones de venezolanos los que están radicados en la nación andina, de los cuales el 96 % han regularizado su situación o están en trámite de ello y apenas 300.000 siguen irregulares. Las relaciones entre Venezuela y Colombia están rotas desde 2019, en medio de una escalada de tensiones por el reconocimiento de Duque al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente interino.



No obstante, se espera una vigorosa reanudación del vínculo diplomático y de la cooperación entre estos países vecinos luego de que Petro asuma el poder.



EFE