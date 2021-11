No habrá subasta de redes 5G en lo que queda del gobierno de Duque

En medio de su intervención en Andicom, la Ministra de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Carmen Ligia Valderrama, señaló que en lo que resta del Gobierno del presidente Iván Duque no se realizará la subasta 5G, que se tenía planeada para finales de este 2021.



De acuerdo con la funcionaria, una iniciativa de este tipo podría tomar entre un año o un año y medio, con lo cual no alcanzaría a quedar lista en lo que resta de esta administración. No obstante, el Ministerio TIC seguirá trabajando por seguir capacitando y conectando a más colombianos.



(Vea: ‘Estamos listos para ser protagonistas en el despliegue de 5G’).

“Una licitación puede tardar entre un año y año y medio, lo que se nos sale de las manos en estos momento. Pero desde el Ministerio continuamos apoyando a los colombianos y a las empresas en materia de conectividad”, dijo la jefe de la cartera de las TIC.



Valderrama también señaló que esperan dejar los puntos de partida para que Colombia llegue a las conexiones de quinta generación (5G) más adelante.



“En el mundo se habla de 5G y para nosotros no es un proyecto a largo plazo, sino y toda una realidad. Tuve la oportunidad de reunirme con varios ejecutivos del sector y ya en el mundo se habla del 6G. Si bien Colombiatiene que recorrer un camino largo, no estamos lejos de este objetivo”, agregó la jede de la cartera de las TIC.



(Vea: 5G y Edge para las empresas de Movistar con IBM).

Por otra parta, la MinTIC también se refirió a la polémica adjudicación del proyecto de Centros Digitales que se había ganado inicialmente la Unión Temporal Centros Poblados, empresa que se vio envuelta en un escándalo.



La funcionaria detalló que espera conocer un análisis completo antes de tomar una decisión y que la apertura de una nueva licitación es una de las alternativas.



“El país necesita una respuesta seria y una respuesta seria no es una respuesta rápida, es una que esté indicando qué hacer en lo técnico en lo financiero y en lo jurídico y hasta que yo no tenga los datos, con exactitud, de que hay que hacer en esos tres frentes no voy a dar el paso”, expresó.



Valderrama indicó que la Unión Temporal ETB NET, que quedó se segunda en el proceso licitatorio, tiene la opción de ser el operador elegido, pero precisó que no es una decisión tomada.



(Vea: Dar la entrada al 5G en Colombia, uno de los objetivos de Motorola).

“Yo he hablado con la ETB como he hablado con todos los operadores, este es un ministerio de puertas abiertas. (…) Mal haría en decir que con ellos toca ir por el lado a, b o c, ni idea, porque hasta que no se tenga el análisis completo con todos los frentes no se tiene una decisión”, precisó la MinTIC.



Sobre la esperada conectividad en las regiones más apartadas del país, Valderrama afirmó que este no es el único proyecto en marcha y que viene adelantando el Gobierno Nacional, para llevar conectividad a todo el territorio nacional.



PRONUNCIAMIENTO DE ETB



En su pronunciamiento en Andicom, ETB manifestó que tuvo siempre las mejores calificaciones y que nunca tuvieron que enmendar ni un solo documento, “nosotros ofertamos por la zona B y pusimos un volumen de sitios adicionales que el Gobierno estaba planteando como mínimos, presentamos por su puesto las garantías y todos los documentos correspondientes finalmente quedamos de segunda y todos sabemos lo que paso con los que quedaron de primeros”.

PORTAFOLIO