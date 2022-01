Mi casa ya 2022: cómo acceder al subsidio y quiénes pueden aplicar

Mi casa ya facilita la compra de vivienda nueva urbana en Colombia, pues otorga un subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés.



Este programa del Gobierno Nacional está dirigido a familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos, es decir, si reciben hasta $4 millones (teniendo en cuenta la cifra para 2022).



“Hemos llegado a más de 200 mil subsidios de vivienda de ese programa conocido como ‘Mi Casa Ya’ y quiero expresarle al sector de la construcción y a las familias que quieren ser propietarias por primera vez que ese programa se mantendrá durante todo el año 2022”, señaló Iván Duque sobre el programa.

Quiénes puedan acceder al subsidio Mi casa ya, lo harán de alguna de estas dos maneras:



- Si la familia tiene ingresos de hasta $2 millones, recibirá un subsidio de $30 millones para la cuota inicial de la vivienda.



- Si la familia tiene ingresos de $2 millones a $4 millones, recibirá un subsidio de $20 millones para la cuota inicial de la vivienda.



Asimismo, la cobertura a la tasa de interés será entre 4 y 5 % durante los primeros siete años, teniendo en cuenta el tipo de vivienda:



- Si es VIP (Vivienda de Interés Prioritario - valor máximo de 70 SMMLV) la cobertura a la tasa será del 5 por ciento.



- Si es VIS (Vivienda de Interés Social - valor superior a los 70 SMMLV e inferior a los 135 SMMLV) la cobertura será del 4 por ciento.



REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO

Entre los requisitos que se deben cumplir para adquirir el subsidio se encuentran:



- No ser propietario de una vivienda.



- No haber recibido antes un subsidio familiar de vivienda otorgado por una caja de compensación o el Gobierno.



- No haber sido beneficiario de las coberturas de tasa.



- Contar con un crédito aprobado o con una carta de aprobación de un leasing habitacional, emitida por un banco o el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).



PASO A PASO PARA OBTENER EL SUBSIDIO



Primero, el hogar interesado debe identificar una vivienda VIP (hasta $90 millones) o VIS (no supera los $150 millones).



Luego, acercarse al establecimiento de crédito de su preferencia o al FNA, donde deberá solicitar un crédito hipotecario o leasing con subsidio de Mi casa ya.



En ese momento comienza el proceso de estudio de los documentos presentados y, cuando esto termine, se aprobará o negará la petición.



Si es aprobado, el subsidio se desembolsará una vez el crédito esté aprobado y antes de la escrituración de la vivienda.



"Este anuncio de continuidad de los subsidios del programa ‘Mi Casa Ya’, y de asegurar que todos los colombianos que compraron su vivienda van a lograr su cierre financiero efectivo, es la mejor noticia para la reactivación económica, la generación de empleo y sobre todo para seguir fortaleciendo la confianza de los hogares y el sueño de tener su vivienda formal", aseguró Sandra Forero, presidenta Ejecutiva de Camacol.



