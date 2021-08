‘Sueldos de funcionarios públicos no se afectarán con la tributaria’

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aclaró que los salarios de los funcionarios públicos no se verán afectados por el proyecto de reforma tributaria o ley de inversión social, tras el retiro de los artículos 16 y 17 del articulado radicado en el Congreso el pasado 20 de julio y que fueron eliminados en la ponencia para primer debate, aprobada este miércoles.



(Empleados públicos sienten que carga laboral les aumentó en pandemia).

El ministro se pronunció, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los funcionarios públicos y reiterando el cumplimiento a lo acordado con los representantes de las diferentes organizaciones sindicales del país, tras un acuerdo laboral que se alcanzó la semana pasada.



Cabrera aseguró que “(en la ponencia) no se establecieron limites a los gastos asociados a las nóminas, lo que se traduce en que los salarios de los funcionarios públicos no se verán afectados y su ajuste dependerá de las negociaciones que se realicen en el marco del Acuerdo Nacional estatal”. También enfatizó en que la ponencia votada y aprobada por los congresistas, tampoco contempla otorgar facultades extraordinarias para la supresión de entidades.



“Las medidas en términos de austeridad que fueron consolidadas en el Artículo 58 del Proyecto de Ley, únicamente tienen como fin racionalizar los gastos administrativos de las Entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación, y no incluye los costos asociados a las nóminas de los funcionarios públicos”, reiteró el jefe de la cartera laboral.



PORTAFOLIO