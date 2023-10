Superindustria habla de supuesta pedido de renuncia desde el Gobierno

Durante las últimas semanas se ha estado hablando sobre una supuesta petición de renuncia por parte del gobierno Petro a María del Socorro Pimienta, actual superintendente de Industria y Comercio. La entidad que actualmente encabeza ha tomado decisiones de fondo sobre varios temas polémicos, entre estos, el de los derechos laborales de las futbolistas colombianas.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).

Incluso, han señalado a la entidad como una de las supuestas cuotas que habría pedido el contratista y político Euclides Torres, mencionado en la investigación en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro.



(Colombia declara de interés público un fármaco contra el VIH)



EL TIEMPO investigó y pudo establecer que, en medio de los rumores de su salida de la Superindustria, Pimienta radicó una carta a la oficina del personal de la entidad de vigilancia en la que habla sobre su situación laboral.



En esta advierte que se encuentra en el derecho al retén pensional y, adicionalmente, que tiene a una persona cercana en un estado de incapacidad permanente.



(No hay cuentas claras de Hacienda para la reforma pensional).



EL TIEMPO logró establecer contacto con la superintendente para hablar sobre el tema. La funcionaria, no obstante, asegura que la carta fue radicada a modo de cumplimiento a un requerimiento hecho por la entidad a todos los empleados próximos a pensionarse. Así mismo, también habló sobre el rumor de una solicitud de renuncia por parte del Gobierno.



Equipo de fútbol femenino EFE

Piedra sobre piedra

De primera mano, Pimienta aclaró que el motivo de la carta fue, en efecto, cumplir con un requerimiento hecho por la SIC y por demás entidades gubernamentales a las personas contratadas que estén en las vísperas de su jubilación.



(Las reformas que Colombia necesita, según la Ocde).



"Les están solicitando a las personas que están llegando a retén pensional que cuando consideren, informen de la novedad. Es un tema de recursos humanos que la entidad viene haciendo desde hace tiempo. Es un tema de formalidad", explicó la funcionaria.



La superintendente también habló sobre los rumores acerca de la supuesta solicitud de renuncia a su cargo desde el Gobierno, aclarando que el presidente no le ha pedido salir de la entidad de manera directa, sin embargo, agrego que "otras personas lo han insinuado". De igual manera, aseguró que no ha pensado en renunciar.



(Puja por reforma de la salud inicia sin concertar puntos más críticos).



Sobre el supuesto nexo entre la SIC y Euclides Torres, Pimienta desmintió estos relacionamientos y agregó que "no entiendo las razones de esos comentarios. Incluso, he leído en las últimas semanas artículos en los que me confunden con otra superintendente y no sé si por ahí empieza una red de mentiras o de equivocaciones".

Euclides Torres Archivo particular

Finalmente, habló sobre la posibilidad de que la posición que ha tomado frente a la situación del fútbol femenino en el país haya generado molestias, indicando que, caso contrario a esta versión, la SIC y demás entidades gubernamentales buscan trabajar de manera conjunta para seguir adelante con la iniciativa de proteger los derechos laborales de las deportistas.



(Las críticas de Minhacienda a la Federación Nacional de Cafeteros).



"Desde la SIC hay un eje central en el cual se trabaja y es la protección de los derechos del consumidor, del trabajador. El objetivo es la protección de derechos de estos futbolistas (...). No creo que tomar decisiones en derecho tengan que generar un malestar, salvo de personas que tienen intereses que no son correctos. Hace unas horas me contactaron del Ministerio del Trabajo para hacer una mesa técnica y sentarnos a trabajar sobre la base de las decisiones que hemos tomado", aclaró.



Se está a la espera de que, en las próximas horas, el Gobierno haga un pronunciamiento de la permanencia de Pimienta al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio.



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA