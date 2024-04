Las razones de la Superintendencia de Salud para intervenir a la EPS Sanitas

Tal como le confirmó el presidente de Sanitas, Juan Pablo Rueda, a Portafolio, la EPS fue intervenida por la Superintendencia de Salud este martes.

Cabe recordar que esto ya había sido advertido por parte de varios congresistas de la República, entre ellos, Andrés Forero, Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia.



Luego de confirmado el proceso, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, mediante redes sociales, aseguró que la intervención a la EPS fue por orden de la corporación, con el objetivo de administrar los bienes de la entidad de Salud.



"La Superintendencia Nacional de Salud, (...) acaba de tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa-administrativa para administrar esta EPS por tiempo de un año. Esto basado en el cumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores analizados en el comité de medidas especiales desrrollado en el interior de la Superintendencia", dijo el funcionario.



#Noticia 🗞️| La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa para administrar la EPS Sanitas. pic.twitter.com/ztSrbD15zE — Supersalud (@Supersalud) April 2, 2024

El funcionario explicó que la intervención de la Supersalud no afectaría su operación, tanto para afiliados, como para prestadores de salud.



"Es importante que toda la población (...) afiliada a esta EPS tenga la certeza de que sus funciones va a continuar. De que no tendrán que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático y que, durante este proceso, se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios, tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud", mencionó.



Leal cerró diciendo que "Esta intervención y esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población. Este es un mensaje de tranquilidad, no se está entrando en un proceso de liquidación a la EPS".



