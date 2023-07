Se conmemoran 100 años de la supervisión financiera en el país

Con la Ley 45 del 19 de julio de 1923 nació lo que hoy es la Superintendencia Financiera, tras el trabajo de la Misión Kemmerer.



Esa Ley establecía que la entidad era “una Sección Bancaria encargada de la ejecución de las leyes que se relacionen con los bancos comerciales, hipotecarios, el Banco de la República, y todos los demás establecimientos que hagan negocios bancarios en Colombia. El jefe de dicha Sección se llamará Superintendente Bancario; será colombiano” y “tendrá un sueldo anual hasta de $12.000”.



Un siglo después esta es una de las entidades más técnicas y de acuerdo con varios exsuperintendentes, con la crisis bancaria de 1982 se impulsó una amplia historia de desarrollo normativo y de supervisión y que se ha puesto a prueba en los últimos tiempos con la crisis de 1999 y la del 2008, entre otras.



El actual superintendente Financiero, César Ferrari, dijo recientemente que Colombia necesita desarrollar mercados financieros más eficientes y extender sus servicios hacia las áreas periféricas del país.



Agregó que el avance del sector implica generar más competencia con precios transparentes, libre entrada y salida de los actores del mercado, además de una mayor simetría de información a los consumidores.



Además, señaló que los desafíos de la supervisión del futuro implican generar una mejor protección al consumidor y avanzar hacia una banca responsable.

El profesor Ferrari, quien nació en Perú, tiene una amplia hoja de vida como presidente del banco central de su país, de asesor de varios gobiernos y entidades internacionales, así como académico, los últimos 24 años en Colombia, sostuvo también que la estabilidad económica del país exige un sistema financiero sólido que, en el caso de Colombia, sigue siendo estable, pero muy reducido.



El superintendente aseguró que Colombia requiere una política de menos financiamiento al consumo y más inversión para impulsar el desarrollo y reducir la pobreza.

También ve necesario impulsar las finanzas verdes porque el cambio climático obliga a la humanidad a pensar en esa alternativa para tener un mejor futuro.



Además, el funcionario dijo que hemos logrado supervisión exitosa y estabilidad financiera, pero nuestros mercados financieros (de créditos, capitales, seguros) no se han desarrollado.

También aseguró que los mercados de crédito se están empequeñeciendo pues a diciembre de 2021 los créditos sumaban $566 billones y con un producto interno bruto de $1.192 billones, representaba el 47,5%, mientras que un año después, con una cartera de créditos por $661 billones y un PIB que sumó $1.462 billones, la participación bajó al 45,2%.



Ferrari dijo que sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico porque no hay manera de promover el ahorro y la inversión ni intermediar eficientemente entre el ahorro y la inversión.

Asimismo, aseguró que sin desarrollo económico no hay forma de generar empleo para superar la pobreza y vulnerabilidad.

Se necesita competencia

Para Ferrari, se debe inducir más competencia en los mercados y tiene que haber menos financiamiento al consumo, más financiamiento a la inversión.

En cuanto a las finanzas verdes, dice que se deben tener en consideración los riesgos ambientales.



Asimismo, se deben medir las externalidades en los proyectos y créditos y el destino de los créditos en pro o contra del medio ambiente.



Afirma que en inclusión financiera se deben considerar riesgos del subdesarrollo, la medición de las externalidades de pobreza y vulnerabilidad y del conflicto social.



