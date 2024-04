Superintendente de Salud irá a debate de moción de censura en el Congreso

Luego de que se dieran las intervenciones forzosas administrativas a las entidades promotoras de salud Sanitas y Nueva EPS, la Cámara de Representantes aprobó la proposición del representante Víctor Manuel Salcedo para citar a debate de control político al superintendente de Salud, Luis Carlos Leal.

En dicha citación, se le cuestionará, entre otras cosas, por el estado en le que recibió a la entidad que lidera, así como los resultados de las EPS de las entidades intervenidas desde su llegada a la superintendencia.



Entre otro de los puntos, también será cuestionado sobre si desde la Supersalud hay un plan de seguimiento para reubicar a los usuarios de las EPS intervenidas, dado el caso en que estas terminen siendo liquidadas.

EPS Sanitas Google Maps

De igual manera, en la moción de censura, se cuestionará al Superintendente sobre si se ha considerado ejecutar alguna de las medidas preventivas (Artículo 113 del Estatuto Financiero) antes de interceder en las EPS bajo control estatal desde que asumió sus funciones.



Cabe resaltar que dichas acciones son: medidas de vigilancia especial, recapitalización y programa de recuperación; las cuales no son de obligatorio cumplimiento. Dado el caso de que el superintendente no haya ejecutado cualesquiera de estas medidas, se le preguntará sobre las razones por las que no lo habría hecho.

Nueva EPS Archivo EL TIEMPO

Por último, se le pedirá que indique las acciones puntuales y resultados de la entidad en la veeduría de la garantía del derecho al acceso a la salud en los regímenes especiales del sistema.



Cabe añadir que la Procuraduría General de la Nación abrió recientemente una investigación a Leal por supuestas irregularidades en el proceso previo a la intervención en la EPS Sanitas.



PORTAFOLIO