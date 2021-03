59 casos de irregularidades en vacunación, bajo la lupa de Supersalud

Bogotá y Santander han sido protagonistas de los casos más sonados en las irregularidades del Plan Nacional de Vacunación en el país, la Superintendencia Nacional de Salud reveló que hasta el momento hay 59 casos en inspección y vigilancia.



De ese total, 7 se encuentran cerrados, 30 están en curso (con requerimientos o visita), 12 en seguimiento de las actuaciones administrativas iniciadas por las entidades territoriales, 8 en proceso de inicio de actuaciones y 2 trasladadas a Procesos Administrativos de la Supersalud y a los entes de control.



Los dos que fueron trasladados a las autoridades de investigación administrativa son los casos de 395 personas vacunadas en la Subred Norte de Bogotá, y de otro en la clínica Foscal, de Bucaramanga, a quienes les fueron aplicadas vacunas contra el Covid-19 sin que les correspondiera la etapa de priorización establecida por el Gobierno Nacional.



395 VACUNADOS



En el caso de Bogotá, a raíz del hecho de la vacunación de una politóloga en Bogotá quien se habría saltado la fila, la Supersalud desarrolló una visita de auditoría en la segunda semana de marzo a la Subred Integrada de Servicios Norte ESE, en la cual evidenció 9 hallazgos de presuntos incumplimientos al Plan Nacional de Vacunación y a los lineamientos técnicos y operativos dados por el Ministerio de Salud.



De los 395 vacunados de la Subred Norte, 142 corresponden a personal administrativo de la Subred y otros 253 a personas que -como era el caso de la politóloga- hacían parte del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC). Además del grupo de 142 personas, se evidenció que pertenecían a áreas administrativas tales como gerencia, contratación, calidad, conmutador, dirección financiera, control interno disciplinario, gestión ambiental, gestión documental, activos fijos y la Oficina de Participación Comunitaria y de Servicio al Ciudadano, entre otros.



De acuerdo con la auditoría, la Subred no realizó una adecuada priorización del personal de salud en la primera etapa de vacunación y al menos 16 de estas personas fueron inoculadas el primer día de la vacunación en Bogotá, es decir el 18 de febrero.



Estos hallazgos fueron también trasladados a los entes de control, como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, así como a la Secretaría de Salud de Bogotá, para que adelanten las investigaciones y determinen las sanciones a que haya lugar en el marco de sus correspondientes competencias.



“No podemos generalizar que estas situaciones se estén presentando en todo el país, ¡pero aquí nadie puede fallar! Y no me refiero solamente a los actores de la salud, sino también a los usuarios, servidores públicos, contratistas y particulares que deben respetar los criterios establecidos, especialmente, en el turno de asignación para cada etapa”, dijo el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel.



De igual forma entre los hallazgos figura que la Subred no contaba con la autoevaluación para la renovación de habilitación del servicio de vacunación, y este se encuentra vencido desde el 25 de noviembre de 2020, no dispone de puntos adicionales de vacunación contra el Covid-19 sobre los que no han realizado el registro de habilitación transitoria tampoco con el talento humano destinado exclusivamente para la vacunación Covid-19, ni certificación que acredite el entrenamiento para la aplicación de la vacuna.



De igual forma el personal de vacunación no contaba con contratación vigente y dentro del plan de acción formulado no cuenta con un plan de acción para vacunación Covid-19 documentado, ni se evidenció lo relacionado con la microplaneación del proceso, en aspectos como actividades, responsables, tiempo y recursos, objetivos, estrategias, actividades y responsables, entre otros.



La supersalud agregó que la red no cuenta con un proceso definido para el agendamiento de vacunación, protocolo y ruta definida para el manejo y disposición de residuos de la vacunación, protocolo que defina el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento, custodia y traslado de las vacunas, contrato vigente para la calibración de los equipos, protocolo y ruta para el manejo de los eventos adversos y por tanto presenta deficiencias en la calidad de la información que sustenta los datos reportados de la población vacunada.



EN SANTANDER



Sobre el del cirujano plástico Camilo Orlando Reyes Carrascal, vacunado en Bucaramanga, la Superintendencia evidenció 4 hallazgos sobre la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) y la Fundación Fosunab, con sedes en Bucaramanga y Floridablanca, en Santander.



El primero es que los documentos remitidos a la Supersalud muestran como si hubiera sido vacunado en la Foscal, que sí tiene ese servicio habilitado, pero al hacer la trazabilidad se encontró que el cirujano realmente fue vacunado en la sede Floridablanca de la Clínica Fosunab, que no tenía habilitado el servicio de vacunación para Covid.



También el cirujano no fue postulado ni inscrito por la Foscal ni por Fosunab para ser vacunado, ya que no cuenta con vinculación vigente con ninguna de estas clínicas, tampoco hacía parte de la población que estaba altamente expuesta al Covid-19, por lo que no podía ser clasificado en la Etapa 1.



En cuarto lugar, las dos IPS habrían desconocido sus obligaciones frente al agendamiento de citas y verificación de la priorización para la vacunación, así como la presunta omisión de cotejar si el cirujano se encontraba o no en la base de datos y la Foscal no dio respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados por la Supersalud.



El Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal agregó que se están investigando de igual forma los casos reportados de jeringas vacías y que las autoridades correspondientes serán las responsables de tomar medidas al respecto.



“Todos tenemos un gran compromiso de responderle al país en este reto de la vacunación y por eso mi invitación es a respetar valores como la ética y la moral, y atributos como la bondad, para que no utilicemos atajos ni nos saltemos la fila. Por favor respetemos los criterios y los plazos que ya están definidos”, señaló.