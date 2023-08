Amenazas contra el Fiscal: esto se sabe sobre supuesto plan del ELN

La Fiscalía colombiana aseguró este miércoles que ha recibido información de tres fuentes sobre un supuesto atentado que busca perpetrar la guerrilla del ELN contra el fiscal general, Francisco Barbosa, en respuesta a la cúpula militar y policial que aseguró que no hay conocimiento de dicho plan.





"En el curso de la investigación se han conocido tres fuentes distintas de información que coinciden en señalar de manera independiente que existe una intención real del ELN de ejecutar una acción criminal en Bogotá en las condiciones y en contra de las personas o entidades indicadas", detalló la Fiscalía en un comunicado.



Igualmente, el organismo explicó que hace dos meses abrió una investigación formal por la supuesta intención de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ( ELN) de perpetrar atentados no solo contra el fiscal sino también contra la senadora opositora María Fernanda Cabal y el general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército.



La vicefiscal general, Martha Mancera, dijo en una conferencia de prensa que la primera fuente informó del plan de atentar contra Barbosa el pasado 11 de julio, la segunda lo hizo 13 días después y la tercera, que fue el Ejército, el 4 de agosto.



No hay pruebas, según el Gobierno

El Ministerio de Defensa aseguró que no hay pruebas de las denuncias realizadas hace dos semanas por la Fiscalía que aseguró que, según supuesta información militar, el ELN, que actualmente tiene en vigor un cese al fuego con el Gobierno, está capacitando a sus integrantes "para producir un atentado con francotiradores" contra el fiscal general.



La cúpula militar y de fuerzas de seguridad confirmaron que "la fuente" que le dio la información a la Fiscalía es la misma que entregó los datos al Ejército y que "ningún organismo que integra la comunidad de inteligencia, en desarrollo de sus labores propias, manifestó haber tenido información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista".



En ese sentido, el presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo que Barbosa "se dejó engañar" y recalcó que siempre le ha ofrecido apoyo "para la seguridad que requiere" y que lo seguirá haciendo.

"Nunca supimos de un plan de atentado en su contra sino por su propio comunicado público. El origen de su engaño tiene que ver con los procesos para verificar fuentes, más profundos en inteligencia militar que en la Fiscalía. A ambas entidades llegó la misma fuente, más rápido le llegó su información al funcionario sin mayor verficación y la hizo pública", expresó en X el mandatario.



La Fiscalía denunció este supuesto plan de atentado pocos días después de que comenzara, el pasado 6 de agosto, el cese al fuego bilateral más largo pactado con la guerrilla.



La versión de la Fiscalía

La Fiscalía dijo este miércoles que el Ejército comunicó a ese organismo del plan del ELN y reveló "la existencia de un reporte de la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF) que da cuenta de movimientos financieros sospechosos de personas cercanas a alias ' El Rolo'".



Igualmente, el ente investigador manifestó su preocupación porque la inteligencia y los organismos estatales "no han ejercido una profunda capacidad de análisis y han restado trascendencia a información sensible sobre las pretensiones del ELN".



Por esa razón, la vicefiscal pidió a los organismos de defensa profundizar la investigación y lamentó que estos "no realicen su labor con profundidad". "Nuestro llamado es a que los organismos de inteligencia hagan su labor conforme a la ley de inteligencia y esa labor se hizo en este caso cuando se dio la difusión de la información", apostilló.



EFE