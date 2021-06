Atrasos en reconstrucción de Providencia: ¿qué es lo que está pasando?

La semana pasada la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) anunció el inicio de la temporada de huracanes de 2021, que se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre en el océano Atlántico, el mar Caribe y golfo de México. Este año, San Andrés, Providencia y Santa Catalina no solo enfrentan nuevamente el riesgo de ciclones tropicales, sino que cargan consigo el retraso en su plan de reconstrucción, tras el paso del huracán Iota en noviembre de 2020.

“Estamos atrasados”, reconoció a Portafolio Susana Correa, la gerente para la reconstrucción del Archipiélago y directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS). El plan de reconstrucción que anunció el Gobierno para el archipiélago tenía previsto reparar 877 casas y construir 1.134 y se planteó como meta inicial intervenir la mayoría de la isla en 100 días, una estrategia denominada ‘Plan 100’ que se lanzó el 1 de enero de 2021.



Desde la gerencia para la reconstrucción se entregó un cronograma a la Contraloría General de la República en el se que tenía como objetivo tener listo para abril la totalidad de las reconstrucciones y entregar 50 viviendas terminadas y 240 en proceso de construcción, para mayo, la proyección de entrega se ubicaba en 80 viviendas terminadas, 95 en junio y a partir de julio en 100 viviendas por mes.



Sin embargo, esta semana el ente de control alertó que solo se ha culminado la construcción de 2 viviendas de las que se debían edificar desde cero, y por el lado de las casas que debían ser reconstruidas reportó que se tenían 628 viviendas con cubiertas reparadas y cuatro en ejecución. De estas, 400 viviendas registran reparaciones integrales y 146 están en proceso.



Correa aseguró que el número de viviendas nuevas ha ido variando con relación al primer análisis de daños que entregó la Ungrd y desde el cual de estructuró el plan de reconstrucción. “De esas 1.134 tenemos que 288 son viviendas que no deberían recuperarse, porque no existía una vivienda clara, habría que restar esas y otras 150 que pasaron de viviendas nuevas a reconstruirse”, indicó. De este modo, el número de viviendas nuevas a construir sería de 696, aunque la funcionaría asegura que podría seguir bajando.

"Deberíamos haber tenido entre abril y mayo 130. Estamos retrasados, cuando Findeter me dijo que la contratación se hizo con un consorcio compuesto por los mejores constructores del país, eso me dio muchas garantías de que las cosas no solo se iban a hacer bien, sino que se iban a hacer a tiempo, lamentablemente en la isla no han tenido ese éxito”, aseguró la gerente para la reconstrucción.



Dicho consorcio está conformado por la constructoras Amarilo, Marval y Constructora Bolívar, y según Correa, a las complicaciones que ha tenido el proceso de reconstrucción se sumó la dificultad de las empresas, a raíz del paro, con la entrega y transporte de los materiales, provenientes de Barranquilla.



La gerente de la reconstrucción, reconoció también que este no ha sido el único contratiempo. “Entiendo y acepto algunos problemas de logística que hemos tenido en la isla, estamos a kilómetros del continente, acá no hay un puerto, sino un muelle, a pesar de que avanzamos en el calado, seguimos teniendo un poco de cuello de botella en el muelle con todos los materiales de casa nuevas, o para reparar, del aeropuerto, colegios y escenarios deportivos”, precisó.

Correa aseguró que al 30 de junio espera que se tengan entre 80 y 84 casas nuevas terminadas, para ello, confirmó que se trabajará en paralelo con varias tecnologías para lograr la construcción de manera simultánea, y que también se buscará apoyo de otros contratistas para la labor.



Sin embargo, la funcionaria destacó el progreso que se ha logrado con las reparaciones, de las que actualmente ya se tienen 673 de las 877 originales, y se tienen otras 146 en ejecución actualmente. Según Correa, en este grupo no se han presentado retrasos en general, y para mitad de julio se espera tener más de 1.100 casas antihuracanes y antisísmicas reconstruidas.



“Estamos a tiempo en terminarlas, pero a su vez creemos que en julio estaremos terminando no solo esas 787 sino también las que pasaron de nueva a reparación”, dijo.

Hay progreso con las reparaciones, de las que actualmente ya se tienen 673 de las 877 originales. Archivo particular

DEMORAS EN EL 'PLAN 100'



Si bien a casi siete meses del paso del huracán Iota por el archipiélago, las islas volvieron a llamar la atención pública por su retraso, este no es el primer revés que enfrenta su plan de reconstrucción.



Originalmente se habló del ‘Plan 100' en noviembre, y aunque Correa confirmó a Portafolio en ese entonces que la fecha inicial para el inicio del plan de reconstrucción sería el 10 de diciembre de 2020, esta estrategia no se lanzó sino hasta enero, pues la reconstrucción enfrentó contratiempos, como mayor cantidad de escombros que los estimados para remoción.



Allí, el presidente Iván Duque anunció que para antes del 10 de abril se iban a tener “construidas y reparadas alrededor de 1.266 viviendas con servicios públicos”. Posteriormente, desde el Gobierno se definió que la meta del ‘Plan 100’ sería 130 viviendas concluidas, 300 casas en proceso de construcción y más de 870 reparaciones.



Sin embargo, en abril, cuando se cumplió el plazo para este plan, este medio constató que solo se tenía registro de 20 casas nuevas en construcción, y 270 reparaciones integrales en proceso y 500 cubiertas, según confirmó en ese entonces el Ministerio de Vivienda.

AVANCES EN LAS ISLAS



Además de la atención en vivienda, la reconstrucción del archipiélago también ha presentado avances en otras áreas como atención básica humanitaria, donde se han destinado más de $5.844 millones. En agua y saneamiento, donde se recuperó el suministro de agua potable y se contrataron obras como el dragado del embalse y la Planta de Tratamiento de Agua Potable Agua Dulce.



En materia de comercio y turismo, 37 unidades de negocio recibieron activos productivos para su reactivación, mientras que en materia educativa se avanza en la instalación de 37 aulas provisionales. Así mismo, se rehabilitó la Avenida circunvalar de Providencia y se está trabajando en rehabilitar el puente de los enamorados.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

En Twitter: @LauraB_Elejalde