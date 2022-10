Tareas y retos en conectividad y transformación digital en Colombia

Entre los objetivos que se ha trazado el Gobierno de Gustavo Petro se remarca llevar conectividad a las zonas más apartadas de Colombia, cerrando así la brecha digital y ofreciendo más oportunidades a la población. De acuerdo con Saúl Kattan Cohen, Consejero Presidencial de Transformación Digital, este trabajo estará apalancado por un plan que buscará conectar en los próximos años el 85% del país.

(Consejero para la Transformación Digital mostró sus ejes de trabajo).



¿Cómo ha visto el avance en la hoja de ruta en materia de conectividad?

Creo que hasta ahora ha sido un fracaso, teniendo en cuenta las grandes inversiones y el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años. Hoy en día vemos que el 50% del país está conectado, frente a otros países de la región que están en el 85%, 90%, o en el 95%. Sin duda esto evidencia que lo que se ha hecho no ha sido lo correcto.

¿Cuál sería esa línea que le prepone al Gobierno para avanza?

Hay varios temas. El primero es la subasta del espectro de 5G que va a ayudar mucho, pensaría que la subasta debe salir en los próximos seis u ocho meses. Segundo, tenemos la banda de 6 GHz que es una banda importante que podría generar mayor conectividad a través de las redes WiFi. Igualmente, tenemos la renovación del espectro o de buena parte de este, que se va a dar en los próximos 18 o 24 meses, a más tardar; esto, sin duda, podría generar unas estructuras de redes diferentes que puedan conectar al campo colombiano. Por último, necesitamos expandir esa conectividad y que realmente la gente en diferentes zonas de Colombia sí tenga cómo conectarse.

Los operadores han manifestado que el costo del espectro es elevado en el país, ¿han venido trabajando con ellos sobre ese punto?

Yo creo que a veces los operadores tienen la razón y otras veces no. Sin embargo, el compromiso con ellos es que sí se van a revisar los precios del espectro. No lo vamos a regalar, pero sí creemos que vamos a tener precios que permitan generar las inversiones necesarias en el país. Eso tendría mucho más valor para Colombia, que realmente tener un titular en el periódico que diga que tenemos el espectro más caro del mundo.

(MinTIC presentó herramientas para apoyar transformación digital).



¿Cree que si no se llega a un acuerdo eso puede afectar la próxima subasta?

Yo no creo. Pienso que hay un compromiso por parte de los operadores. Además, estoy convencido de que vamos a llegar a un acuerdo para seguir conectando al país.

¿Qué piensa al respecto sobre avanzar en el 4G antes de pasar al 5G?

Creo que estas dos tecnologías son complementarias. Sin embargo, pienso que no podemos seguir dilatando la llegada del 5G a Colombia. Hay que recordar que para el 4G nos demoramos mucho, de hecho fuimos de los países en tener ese rezago tecnológico.

Con más razón no podemos seguir retrasándonos la llegada del 5G, mientras trabajamos en pasar las redes de 2G y 3G a 4G.

¿Vienen trabajando en un plan para fortalecer el despliegue de fibra óptica?

Venimos trabajando en la construcción de ese plan. Creemos que tenemos que aprovechar tanto la fibra óptica que se ha desplegado en el país como todas las nuevas tecnologías que hoy día existen en el mundo para conectar a los colombianos. Ahora bien, en un país como Colombia, con geografía tan diversa, debemos trabajar con tecnología satélite, con la fibra óptica, con los espacios en blanco, entre otras. Sin duda tenemos varias tecnologías que nos pueden complementar, no podemos casarnos con una sola, tenemos que mirar la mejor solución para cada área.

La transformación digital está enfocada en, por ejemplo, usar más datos para toma de decisiones. Archivo particular

¿Este nuevo plan tendrá en cuenta el uso de estas tecnologías?

Sí, creo que siempre se ha tenido en el país esa amplitud de tecnologías. Sin duda, en nuestro plan vamos a incluirlas por que lo más importante es generar conectividad de buena calidad y que sea sostenible. No podemos seguir invirtiendo recursos en temas que no sean sostenibles y que al final no generan ningún impacto.

¿Cuál es la apuesta para un Gobierno digitalizado?

No cabe duda de que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, teniendo en cuenta que todos los recursos que se han comprometido en digitalizar el gobierno, en los últimos años, no han dado buenos resultados. Creemos que hay una oportunidad enorme, y desde la Presidencia de la República vamos a estar trabajando con los diferentes sectores y ministerios para sacar adelante todo los proyectos. Mi compromiso con el Presidente es que esto tiene que salir adelante.

(La transformación digital de la lucha contra la corrupción).



Usted ha mencionado la importancia de crear un centro de ciberseguridad, ¿de qué se trataría?

Sí, creo que tenemos que tener un gran centro de ciberseguridad en el país, bajo una Agencia Nacional de Seguridad en el cual el Presidente sea el jefe al mando, así como lo es con las fuerzas militares.

Apropiación Digital

Entre los puntos que quiere impulsar el Gobierno, en materia de tecnología, conectividad y telecomunicaciones se destaca la apropiación digital.

Es así como entre las propuestas se encuentra crear programas masivos en línea gratuitos para una apropiación digital básica con cinco enfoques diferentes: estratos 1 y 2; adulto mayor, mujeres cabeza de familia, jóvenes y sector agro.

Asimismo, esperan coordinar con el SENA para transferir programas del MinTIC y poder garantizar clases enfocadas en programación, ciberseguridad, nube, entre otras nuevas tecnologías que necesitan las empresas.

Johana Lorduy

PORTAFOLIO