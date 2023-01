La advertencia de Petro a las concesiones que suban precios de peajes

El presidente Gustavo Petro aseguró que las concesiones que eleven tarifas de peajes "sin autorización del gobierno" serán sancionadas.



(Vea: Peajes: firman y publican decreto que obliga a congelar tarifas).

Sus declaraciones se dieron después de que este 16 de enero se generó una polémica por el aumento de algunos precios de peajes. Esto porque desde el Ministerio de Transporte ya habían confirmado que estas tarifas no aumentarían.



El pasado 15 de enero se firmó el decreto con el cual se establece que dichos precios, en los peajes a cargo del Invias y la ANI, no aumentarán en 2023. Pero en algunas zonas del país, los ciudadanos sí evidenciaron un incremento al momento de pagar.



(Vea: ¡Pilas!: No todos los peajes tendrán congelada el alza en su precio).



Eso sí, es importante dejar claro que la medida de no aumentar el precio de los peajes no aplica para aquellos que son departamentales.



Por eso, frente a ese escenario, el mandatario se pronunció anunciando las posibles sanciones a las que se pueden enfrentar las concesiones que se hayan establecido para subir el precio "sin autorización del Gobierno", como lo señaló Petro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. EFE

¿Contra la ley?

El decreto que no dejará que durante 2023 se suba el precio a los peajes traería consecuencias en el caso de las concesiones de Iniciativas Privadas (IP).



(Vea: Congelar tarifas de peajes durante 2023 iría contra la ley: por qué).



Y es que otro decreto, el 1082 de 2015, en su Artículo 2.2.2.1.5.1, numeral 6, explica que este tipo de iniciativas, que no requieren de desembolsos de recursos públicos (del Presupuesto General de la Nación, u otros), no podrían en ningún momento solicitar garantías del Estado, lo que sería contrario a lo expedido por el decreto, no permitiendo que a través de recursos públicos se cobijen los dineros faltantes como resultado del congelamiento en los precios.



EL TIEMPO Y PORTAFOLIO