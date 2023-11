Así reaccionó el Gobierno a decisión de Banrep de mantener las tasas

La tasa de interés de octubre se mantiene igual. Eso fue lo que informó el Banco de la República, tras dejar esta cifra en 13,25 %.

Así las cosas, la tasa llega a seis meses consecutivos sin modificaciones, siendo el mes de abril el último mes en el cual presentó modificaciones, con un aumento de 25 puntos básicos (pasó de 13 % a 13,25 %).



La determinación para este mes tuvo una votación a favor de cinco de directores del Emisor, frente a dos que estaban de acuerdo con reducir las tasas en 25 puntos básicos.



Poco después del anuncio, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, compareció en rueda de prensa, asegurando que la cartera que lidera no estuvo de acuerdo con la decisión final.



"Por segunda ocasión, la Junta Directiva llega a una decisión no unánime. Respeto la decisión de la mayoría, pero no estoy de acuerdo con ella", dijo Bonilla.



Y agregó: "Creo que se está creando un obstáculo a la recuperación de la economía por mantener tasas de interés altas".



El ministro profundizó en su desacuerdo con el congelamiento de las tasas basándose en el comportamiento financiero de las tasas de interés del mercado financiero, a pesar de que "siguen siendo muy altas", porque "su punto de referencia sigue siendo la tasa de intervención del Banco de la República. Esa es la razón por la cual la solicitud que se hace es comenzar a bajar tasas. Ya no se hizo en esta reunión y nos toca esperar la siguiente".



¿Por qué no han bajado?

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar Gómez, aseguró que la decisión de mantener la tasa de interés igual se debe a "dilemas muy complejos a los que se enfrentan al tomar estas decisiones".



Y dijo, además, que "sería deseable tener unas tasas de interés más bajas; sobre eso no hay ninguna discusión, desde el punto de vista del apoyo a la actividad económica, pero se enfrenta a un dilema cuando ese propósito se contrapone al de conducir el propósito hacia la meta y de garantizar que la reducción que traemos en los últimos seis meses se convierta en una senda que permita tener la inflación a finales del año entrante cerca de los niveles que hemos establecido como meta y que nos permita bajar la tasa de interés de manera sostenible en el tiempo".



No obstante, el gerente admitió que el congelamiento de las tasas ha tenido como costo la reducción del margen del crecimiento del crédito, explicando que este concepto ha estado creciendo en ritmos superiores al 23 % en 2022, lo que llevó en su momento, a un aumento fuerte en las tasas de interés, haciendo que el ritmo de crecimiento de la cartera "haya venido desacelerándose de manera sustancial".



