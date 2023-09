Aprobación de ponencia de la salud genera incertidumbre

La tensión por el futuro de la salud nuevamente se empezó a sentir desde que el pasado martes en la plenaria de la Cámara de Representantes se votó de manera positiva el informe de ponencia de la reforma, hecho que permitirá que se reinicie el debate artículo por artículo del proyecto de ley.





Sin embargo, las críticas en torno a este hecho no se hicieron esperar, ya que dentro de la agenda se encontraba votar primero la conformación de la comisión accidental, que se propuso como medida para construir un texto con más concertación de los actores del sector de la salud.



Por su parte, la representante por el Partido Verde, Catherine Juvinao, aseguró que después de que la mesa directiva y el partido del Gobierno se comprometieron públicamente a conformar el martes la subcomisión, se levantaron de la plenaria manifestando que “nos llegará notificación vía resolución en los próximos días”.



“A mí me cuesta creer que un gobierno que se dice de 'cambio' procede de una manera tan poco transparente, tan deshonesta, tan conveniente. El mensaje que le han dado al país es que su palabra no vale nada” dijo la congresista.



De igual forma, Katherine Miranda, también representante a la Cámara por el Partido Verde, indicó que este hecho “demostró que el Gobierno rompió el Acuerdo Nacional y donde no tiene ninguna voluntad de generar consensos, porque los partidos tradicionales se entregaron a algo que siempre criticaban”.



Reiteró la “esperanza” de que en el Senado haya un debate con argumentos por la salud de los colombianos “y si llega a salir del Congreso que la Corte Constitucional la tumbe”.



Ahora bien, si se mira a detalle las situaciones dadas en medio de la plenaria de la Cámara, las preguntas ahora giran en torno a lo que sigue para la reforma.



De acuerdo con Augusto Galán, exministro de Salud y director del centro de pensamiento Así Vamos en Salud le aseguró a Portafolio que la expectativa que se creó con la suposición de una mayor participación ciudadana y de que esa tuviera influencia en las decisiones que se vayan a adoptar en el articulado quedó frustrada.



“No hay un horizonte realmente democrático que permita una apertura, un diálogo para una concertación hacia una mejor reforma de la que está planteada”, dijo Galán.



Agregó que a pesar de que se están nombrando parlamentarios, estos no están generando confianza de una apertura realmente.



“La duda es si esa subcomisión se va a limitar a discutir una serie de propuestas como siempre. Esta no deja de ser una subcomisión más que realmente no va a producir un impacto en la participación ciudadana, en aquellos que no se sienten representados con ese proyecto de reforma al sistema de salud, que es un porcentaje mayoritario”, destacó el exfuncionario.



Paúl Rodríguez, docente de la Universidad del Rosario, dijo que a pesar de que se aprobó el informe de ponencia del texto de la reforma a la salud, ahora la tarea se deriva en la “cantidad” de proposiciones que tiene esta y que se deben dialogar en la comisión accidentada.



“Esto nos muestra que no sabemos cuál es la propuesta en este momento. Con lo que venga de la comisión que se vota sí o no puede pasar cualquier cosa y la ley puede volver mucho más al estilo de Corcho o puede ser mucho más una reforma al sistema actual de las EPS. Realmente es una situación de mucha incertidumbre de lo que va a terminar siendo el articulado de la reforma”, aseguró.



Si bien se está generando incertidumbre en torno a la situación de la reforma, el presidente de la Cámara, Andrés Calle, explicó que el articulado no se va a discutir hasta que no se adelante a comisión accidental.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio