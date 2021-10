Trabajar por la crisis climática, invitación de Duque a las aerolíneas

El presidente de Colombia, Iván Duque, invitó a las aerolíneas que hacen vida en el país a trabajar por la crisis climática uniéndose al compromiso del país de lograr la meta de ser carbono neutral de cara al 2050.



“Quiero invitarlos a todos, así como lo hemos hecho con 105 empresas en Colombia a que se unan al propósito de ser carbono neutral a 2050, que podamos tener esa declaración de todas las aerolíneas que operan en Colombia para que también se unan a ese propósito: ser carbono neutral al 2050. Pero empezar ya una línea creíble para empezar ese propósito”, dijo el presidente Duque durante su participación en la instalación del congreso anual de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (Alta).



“Queremos trabajar de la mano. No se trata de el Estado haciendo regulación para encarecer sino haciendo regulación donde todos trabajemos por tener un planeta más limpio”, agregó el mandatario.



De otro lado, Duque también agregó que el sector de la aviación comercial será un importante jugador de la recuperación económica del país. “Este sector está jalonando gran parte de la transformación económica de nuestro país gracias a que trabajamos de la mano entre el sector público y sector privado”.



A su turno, José Botelho, CEO de Alta, repasó los retos por el futuro del sector y enfatizó en el trabajo en conjunto con las autoridades para recuperar la conectividad prepandemia en la región.



“Debemos trabajar juntos en acciones que nos permitan recuperar la conectividad de nuestro país y la región. Es el momento de ser valientes y de tomar estas decisiones que no admiten demora para enfrentar los problemas”, atestiguó Botelho.



Por otro lado, Roberto Alvio, CEO de Latam, también invitó a reforzar la apuesta por la crisis climática, siendo este, a su juicio, el reto más importante del sector en la primera mitad del siglo, más allá de la pandemia.



“El planeta no puede esperar. Cada uno de nosotros tenemos que hacer el máximo esfuerzo para nuestras aerolíneas, las comunidades y la región. Tenemos una tarea titánica por delante que tiene que ser la primera prioridad de nuestra industria”, señaló.