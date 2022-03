Trabajo remoto, centro de nuevas reglas laborales

El Ministerio de Trabajo está próximo a entregar al país la reglamentación sobre la ley del teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto.

El anuncio del Ministro Ángel Custodio Cabrera, en un encuentro de laboralistas organizado por la Andi, a finales de la semana pasada, responde a los ajustes que el mundo del trabajo ha hecho tras la pandemia.



Sobre los cambios que ya están en marcha y que, seguramente, se profundizarán, la firma Gómez Pinzón Abogados hizo un análisis.



Existen 4 modalidades para el trabajo no presencial. El primero es el teletrabajo, como alternativa si se busca implementar el trabajo no presencial de forma permanente, o en alternancia con el trabajo en la oficina.



El segundo es el trabajo en casa, si el objetivo es el desempeño no presencial de forma temporal (3 meses prorrogable por 3 meses más) o excepcional.



También está el trabajo remoto, según el cual el empleador y el trabajador no interactúan físicamente durante la vinculación contractual y, por último, como beneficio extralegal, está el “home office”, que promueve una mejora en la calidad de vida del trabajador, permitiéndole el disfrute de su hogar una vez a la semana para el desarrollo de actividades laborales.



Es posible que una vez finalice la emergencia las empresas opten por un esquema de teletrabajo o el trabajo remoto, estima la firma. La otra norma que trajo la pandemia fue la Ley de Desconexión Laboral que regula esta acción como un derecho de los trabajadores que garantice los límites entre jornada laboral y tiempos de descanso.



Por último, está la bioseguridad. “La circular que expide el gobierno incluye recomendaciones con tono de exigencia para que los trabajadores en actividades de atención al público tengan el esquema de vacunación. Esto es un anticipo de lo que podríamos esperar en medidas legislativas para que la nueva realidad ofrezca seguridad a las personas y a las actividades económicas del país”, dice Mauricio Montealegre, director de la práctica de derecho laboral de Gómez Pinzón Abogados.



“Esto, en mi opinión es un primer paso para que la exigencia del carné de vacunación empiece a tomar la forma de regulación formal para el resto de actividades, con o sin atención al público”, consideró.



