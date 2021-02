Ecopetrol e ISA crearían el conglomerado más importante del mundo

En el marco de la presentación de la Red Nacional CEmprende, que sirvió de plataforma para la divulgación de la Ley de Emprendimiento el pasado jueves en Bucaramanga, el presidente de la República, Iván Duque, prácticamente dio su aval al proceso de venta de ISA y a la oferta de Ecopetrol por esta empresa.



“Yo me emocioné esta semana cuando Ecopetrol mandó una solicitud expresando su interés de comprar la participación del Gobierno Nacional en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) y yo dije, quiero entender muy bien la visión y fíjese la visión, Ecopetrol no está pensando en ser una empresa del siglo XX, del comienzo del siglo XXI, si no del siglo XXII”, señaló el jefe de Estado.



En su intervención, Duque recalcó que con la transacción ISA-GEB, no solo se estaba consolidando el patrimonio público del país, sino que además se le estaba dando un respaldo financiero a los accionistas de la petrolera, con lo cual se estaría creando uno de los conglomerados energéticos más importantes del mundo.



En el pulso por quedarse con la participación mayoritaria que la Nación posee en ISA, también participa el Grupo Energía Bogotá (GEB), conglomerado que en diversos escenarios ha manifestado que ya tiene en su bolsillo los recursos para la adquisición de la citada holding.