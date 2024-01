Transportadores del país irían a paro por aumento de las tarifas de los peajes

Los transportadores del país estarían evaluando la posibilidad de ir a paro nacional luego de que el Gobierno anunciara que los precios de las tarifas de los peajes tendrían un incremento del 15,12 %.

La posibilidad se estaría considerando luego de que el sector no lograra ponerse de acuerdo con el Ministerio de Transporte, denunciando además que el Gobierno Nacional no habría cumplido con su parte del trato, en referencia a acuerdos pactados bilateralmente con anterioridad.



"Este año están ajustando los precios y vemos que hay un peaje en Ubaté (Cundinamarca), que subió el 100 %, porque estaba en $23 mil y quedó en $50 mil, y un peaje nuevo en La Dorada (Caldas), que no lo estaban aplicando y vale $86 mil. Esto es un atropello porque no se ha concertado con el Gobierno y la consecuencia será un aumento en los fletes y a los productos finales para los consumidores", afirmó Jorge García, Confederación Colombiana de Transportadores, citado por la emisora 'La FM'.



No obstante, los transportadores no descartan seguir reuniéndose con delegados del Mintransporte para así lograr una disminución en las tarifas.



"No hay que descartarlo porque la última palabra la tienen los camioneros y de acuerdo a la región, departamento o municipio, miraremos cuál es la reacción y la propuesta de todos para llevarla al Gobierno", agregó el líder transportador.

Y es que el aumento en los peajes estaría teniendo un efecto colateral en las empresas de transporte. Por ejemplo, recientemente, algunas terminales de transporte del país aseguraron estar estudiando la posibilidad de ajustar los precios de los pasajes para mitigar el impacto.



"Lo más seguro es que por el alza en el precio de los peajes, la empresa suba sus precios", señalaron desde la Terminal del Salitre, en Bogotá, citada por el mismo medio.



