Transportadores y taxistas respaldan al Gobierno ante el paro nacional

Archivo particular

A la salida de un reunión con miembros del Gobierno, los gremios de transporte, entre ellos el de taxistas y de carga pesada, anunciaron que no se unirán al paro.

Transportadores de carga y de pasajeros, así como taxistas, ratificaron este jueves, en reunión realizada en la Casa de Nariño, su respaldo al Gobierno del Presidente Iván Duque.



“Estamos aquí brindándole el respaldo al Presidente de la República y a su Gobierno y es una decisión unánime, porque el transporte de carga no se puede prestar para desestabilizar el país e incendiarlo”, declaró, al término del encuentro, el Presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), Adolfo Medrano.



“No vamos a ninguna inmovilización porque hemos tenido un diálogo permanente con nuestro Gobierno; nos ha cumplido y recuperamos la dignidad de los camioneros y recuperamos nuestro patrimonio y nuestro futuro”, agregó Medrano.



Por su parte, el Presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, reconoció la apertura de diálogo permanente del Gobierno y los avances para mejorar las condiciones del sector.



“Hemos llegado a la conclusión de que sí hemos trabajado entre todos, conjuntamente, para sacar una política pública positiva para nuestro sector. Y de parte de nosotros podemos decir que sí hay cosas buenas en este Gobierno, que sí se ha trabajado”, señaló Cárdenas.



Los dirigentes de los transportadores agregaron que con el compromiso del Gobierno Nacional se está combatiendo la ilegalidad en las vías del país y se avanza en una política pública que permitirá abaratar, flexibilizar y tomar las mejores decisiones regulatorias para el sector. “Hemos recuperado y hemos sacado de las vías la ilegalidad”, subrayó el Presidente de la ACC.



A su turno, el Presidente del Sindicato de Taxistas de Bogotá, Manuel Gil, indicó que ha tenido contacto permanente con el Presidente Duque y solicitó a los integrantes del gremio a continuar prestando el servicio público a la sociedad.



“Como gremio de taxistas no vamos a promover ninguna inmovilización en el país y obviamente damos ese gran respaldo a nuestras Fuerzas Armadas de Colombia y al Esmad”, dijo.



De igual manera, los representantes de los transportadores solicitaron a los dirigentes del paro dejarlos trabajar y sentarse en la Mesa de Diálogo con propuestas concretas para poder avanzar como país.



“Efectivamente seguimos operando, seguimos trabajando en pro de Colombia y en pro del abastecimiento y de la competitividad. Y lo que le pedimos a los manifestantes es que nos dejen trabajar. No hemos dejado de trabajar y seguiremos de la mano con el Gobierno Nacional buscando soluciones a futuro, así como desde el primer día de Gobierno del Presidente Duque”, sostuvo el Presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), Miguel Durán Prieto.



Agregó que “invitamos a los otros sectores a que se sienten en estas Mesas de Diálogo, que vengan con propuestas concretas y que efectivamente podamos avanzar como país”.



Por último, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, resaltó el apoyo manifestado por los transportadores de carga y dijo que el objetivo es seguir trabajando para construir conjuntamente una mejor Colombia.



“Lo que hemos acordado -y todos han venido a mostrarle su apoyo al señor Presidente y a la señora Vicepresidente- es que como sector, de alguna manera, hemos demostrado que a pesar de muchos temas de la agenda, que se habían dejado envejecer, hemos construido de manera conjunta una agenda, hemos sacado adelante políticas con el apoyo de todos, el Gobierno Nacional, el Congreso, cada uno de sus actores en sus regiones, las autoridades regionales que también deben ser unas aliadas para sacar adelante la legalidad en este sector”, dijo la Ministra.