Transporte: alerta por fallas en entrega de contenedores

Las federaciones de empresarios de carga Colfecar y Fedetranscarga, enviaron requerimientos al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte por deficiencias en el recibo de contenedores vacíos en algunas terminales marítimas del puerto de Buenaventura.

Las agremiaciones aseguran que algunas navieras una vez arriban a los diferentes terminales portuarios no se están llevando los contenedores vacíos, lo cual está generando un gran represamiento en los patios externos, a lo que su vez impide que los patios o las terminales portuarias, puedan recibir los contenedores vacíos a los transportadores.



Así las cosas, un proceso de recibo de un contenedor vacío, que debería tardar un par de horas se está demorando entre 3 y 6 días.



Colfecar en la carta dirigida al Ministerio de Transporte indicó que esta problemática se refleja en todos los actores que intervienen en la operación.



Por ejemplo, se está presentando “alza significativa en los fletes terrestres de importación debido a la poca disponibilidad de vehículos y su baja rotación, quienes a su vez se quejan y con justa razón, de que están siendo utilizados literalmente como bodegas”, manifestó la federación.



Además, esta problemática se extiende en los patios contenedores, según Colfecar, al no contar con algunos requerimientos mínimos para prestar el servicio, lo cual también ralentiza su operación.



Por ejemplo, algunos de estos centros, no cuentan con áreas especiales para detener los vehículos, lo cual colapsa la movilidad de la ciudad.



Además estos centros deben contar con los equipos necesarios para el descargue o cargue de los contenedores. “En algunos patios cuando sus máquinas presentan dificultades mecánicas, de inmediato se paraliza la operación”, manifestó Colfecar en el documento.



Fedetrascarga, a su vez, concibe esta problemática y agrega que ha llegado a ser inmanejable y solicita a las entidades estatales se “efectúe un plan de contingencia que permita mitigar el impacto generado por los cuellos de botella que se dan a causa de los cupos limitados”.



Así mismo la federación indica que la “operación logística creada por algunos puertos solicita bajar la mercancía del contenedor, llevar el contenedor a un patio a 7 km para inspección y posterior devolución, lo cual genera más extra costos al transporte”.

Ante la situación, las agremiaciones solicitan exonerar a las empresas de carga la responsabilidad de no entregar un contenedor dentro de los 10 días establecidos y las multas que esto deriva.



Al respecto, Gustavo Florez, gerente general (e) de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, una de las terminales más grandes del sector asegura que es una problemática en algunas terminales y no de ellos.



“La SPB no tiene problemas de almacenamiento porque tiene una capacidad instalada suficiente de 1,5 millones de teus y tenemos una capacidad enorme de infraestructura en muelles, grúas, patios, equipos, almacenamiento de vacíos y estamos brindando el servicio correspondiente con los contratos que tenemos” indicó Florez.



Portafolio consultó los distintos puertos de Colombia y aseguran que no tienen esta falencia.



OTRAS PROBLEMÁTICAS



Colfecar, por otro lado, solicitó una intervención por parte de la Superintendencia de Transporte. “Los sobrecostos logísticos se han venido trasladando a los precios de las materias primas y productos terminados que compramos los colombianos, sumado a la tasa de devaluación que viene oscilando hasta los $4.000, los fletes marítimos han tenido un alza significativa al pasar de US$2.000 a US$14.000 y US$22.000, sin lugar a dudas, todo esto seguirá aumentando el índice de inflación este año”.

