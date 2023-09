'De ninguna forma he incitado al paramilitarismo': José Félix Lafaurie

Después de que el presidente Gustavo Petro escribió en sus redes sociales que el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, “invita al paramilitarismo” ante sus comentarios por el decreto de movilización campesina, el líder gremial le respondió al mandatario que “el camino es el desarrollo rural fraterno”.



Lafaurie detalló que frente al decreto publicado por el Ministerio de Agricultura que “no cuestionamos el derecho del campesino a movilizarse, pero el país conoce en qué puede terminar la movilización, cuando es instrumentalizada por grupos armados que ejercen control en los territorios”.



“El pasado mes de marzo, la movilización en Los Pozos, Caquetá, terminó con un campesino muerto y un policía degollado, y con el secuestro de la Fuerza Pública”, recordó el dirigente gremial.



Además, explicó que el proyecto planteado por la cartera de Agricultura es inconveniente porque la movilización es un derecho que surge espontáneo de la “inconformidad” de las comunidades y, por lo tanto, “no se convoca por decreto”. Adicionó que este proyecto es inoportuno, teniendo en cuenta que actualmente hay una “grave” situación de orden público en los territorios por lo que “menos necesita es que el Gobierno mismo incite a la movilización, pacífica por supuesto, pero impredecible bajo la presencia de grupos armados ilegales”.



Por otra parte, Lafaurie precisó que "sus obligaciones con los ganaderos son irrenunciables" y que ha recibido muchos mensajes de preocupación y angustia de los miembros del gremio a raíz del decreto.



“La preocupación ganadera no es gratuita; hace pocos días se publicó otro proyecto que reglamenta el Artículo del Plan de Desarrollo que elimina las garantías judiciales en la Extinción de Dominio por presunto incumplimiento de la función social o ecológica de la tierra, reemplazando a los jueces por la Agencia Nacional de Tierras”, dijo.



En esta materia, manifestó que los decretos alarmaron a la comunidad ganadera, puesto que “van en contravía” con el acuerdo firmado con el Gobierno para la venta directa de tierras que según el presidente de Fedegán, vienen cumpliendo. “La movilización, como mecanismo de participación, es un derecho colectivo para pedirle algo al Gobierno, en este caso tierras, que ya están a su disposición, pero también vías, crédito, asistencia y todo lo que se necesita para emprender un proyecto productivo”, afirmó.



Concluyó diciendo que “de ninguna manera, bajo ninguna interpretación, he incitado al paramilitarismo”.



