Las dudas que genera la propuesta del presidente Petro de convocar a una constituyente

La idea del presidente Gustavo Petro de convocar a una asamblea constituyente le dio paso a un debate en torno a las implicaciones que tendría poner en marcha este proceso.



(Lea más: Expresidentes de la región cuestionan idea de Petro de convocar a una constituyente)

Si bien el mandatario ya ha explicado los alcances que tendría su propuesta y lo qué busca con ella, aún quedan en el aire algunos puntos inciertos: ¿Quiénes pueden participar? ¿Cuál es la vía para convocarla? ¿Qué alcances tendrá esta constituyente?

¿Quiénes pueden participar?

El rechazo a embarcar al país a un proceso de esta magnitud ha sido casi unánime de parte de los principales actores políticos. Sin embargo, también se han presentado excepciones como el caso del exvicepresidente y líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras.

Según le señaló Lleras a la emisora Blu Radio, él apoyaría la iniciativa que Petro ha puesto sobre la mesa un mecanismo democrático que ayudaría a "poner fin a este desangre en el que nos ha sumido el actual gobierno del 'cambio'".

"Bienvenida la Constituyente, abrámosle paso a un consenso político que nos permita sacarla adelante y en el seno de ella determinar cuál será el rumbo del país”, indicó. A sus declaraciones agregó que estaría dispuesto a participar, incluso si eso lo inhabilita a participar en las elecciones presidenciales del 2026.

(Vea: EL ELN expresa su apoyo a la propuesta de Petro de convocar una asamblea constituyente)

En respuesta, el jefe de Estado escribió en su cuenta de X: “En redes, se va construyendo como si la constituyente fuera un diálogo entre los líderes políticos, un debate entre líderes políticos. “Venga y medimos fuerzas”, dicen por ahí. No, el proceso constituyente no es entre los dirigentes tradicionales del país, antes que nada es darle el poder a la población. No es el dirigente de arriba. Vargas Lleras se equivoca ahí, es la población, el común, la ciudadanía diversa adquiriendo poder de decisión”.

Es ahí en donde surge el primer aspecto de la propuesta que genera incertidumbre. Si un líder político que ha sido concejal, congresista, ministro y exvicepresidente no puede participar, ¿entonces quién?

El presidente Petro ha señalado que "los que han tenido el poder de decisión, mayoría hombres, hombres de maquinaria, que es en la política como se llama, hombres de negocios, de poderes económicos importantes en el país, hombres de poder, incluso de poder militar, porque han tomado armas, han tomado ya, durante todos estos tiempos, desde que se convocó la última constituyente, en el 91, las decisiones".

En ese sentido, la constituyente es "para que el pueblo vuelva a tomar las decisiones. Las decisiones de lo que, en estos 33 años, que llevamos de Constitución, pues no han podido tomarse”.

Germán Vargas Lleras Prensa Cambio Radical

(Lea más: Capitalismo y socialismo: qué son y cuál modelo desarrollaría Petro en la constituyente)

¿Cuál es la vía para convocarla?

En entrevista con EL TIEMPO, el primer mandatario explicó que el primer paso es "organizar los comités municipales, es decir que las organizaciones de base municipales se movilicen, se junten; convocar al pueblo a la movilización, a la calle, al debate, a ejercer el poder constituyente que se puede ejercer ya en unos niveles que la Constitución del 91 permite, que están definidos como cabildos abiertos, que son mecanismos de participación ciudadana vigentes".

Aquí hay que tener en cuenta que el camino para poner en marcha este mecanismo está trazado por la Constitución Política y, en el contexto actual, la idea del Gobierno de materializar esta propuesta no sería tarea fácil.

Según le explicó a ese mismo medio Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana, en ese escenario se vislumbran varios obstáculos: “Dificultades para su mero trámite en el Congreso, no tiene como pasar un proyecto de acto legislativo que modifique la Constitución, dificultades en las mayorías, no cuenta con los votos necesarios y dificultades en los procesos de control ante la corte constitucional, pero tiene además una dificultad insuperable y es que, en el mejor escenario posible para el gobierno, que sea pasar victorioso por el legislativo y la posterior verificación o control de la Corte Constitucional, necesita cerca de 13 millones de votos favorables para la convocatoria”.

El experto además agregó que "al presidente se le olvida que el margen por el cual ganó la presidencia fue muy estrecho. Si hiciera una revisión de ese margen estrecho con el que ganó, evidentemente entendería que no cuenta con las mayorías necesarias para lograr que se apruebe una asamblea, la convocatoria a una Asamblea Nacional”.

A todo lo anterior se le suma un elemento importante y ese es el de las implicaciones económicas, en las que se debe considerar especialmente que las cifras que ha venido registrando la economía colombiana, si bien están en recuperación, no son del todo alentadoras.

"Mover todo el aparato electoral del Estado, con todos los gastos que ello implica, para realizar esta consulta específica sobre la convocatoria de la Asamblea, sería un verdadero problema presupuestal para el Presidente de la República”, destacó Rincón.

(Vea: La respuesta de Petro al presidente del Senado sobre propuesta de nueva constituyente)

Gustavo Petro. AFP

¿Qué alcances tiene?

En conversación con EL TIEMPO, el presidente Petro destacó los seis puntos clave de su planteamiento, los cuales incluyen al Acuerdo de Paz, las condiciones básicas de vida (pensión, salud, acceso al agua, etc.), el sistema judicial, el reordenamiento territorial, el cambio climático y la violencia.

No obstante, varios analistas también han señalado que otro de los motivos que podría estar impulsando esta idea son las elecciones del 2026.

De acuerdo con el analista Gabriel Cifuentes, “el llamado a una constituyente ha generado un revuelo político. No solo por el momento, su inconveniencia, sino por la falta de claridad en la intención del presidente Petro”. Para el experto, la idea del Presidente está orientada hacia una asamblea constituyente popular, sin anclaje legal ni definiciones claras (proceso material).

(Lea más: ‘Vamos a desarrollar el capitalismo’: Petro, sobre modelo económico en la constituyente)

"Sin caer en su propia trampa, el presidente sabe que el proceso formal lo llevaría a una derrota política, por lo que tratará de avanzar lo más que se pueda en la narrativa constituyente material. Esa misma que le permite justificar porque su gobierno no ha podido cumplir, quienes son los culpables y el camino que se debe seguir para hacer realidad la promesa de cambio", destacó.

Es ahí en donde "en esa aparente contradicción lógica y semántica, con la que se pretende señalar que una constituyente no es para cambiar la constitución sino para que se cumpla, ha dejado consignados desde ya los seis derroteros de la próxima campaña política”.

PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO