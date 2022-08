Tributaria, cuentas externas, PIB y empleo, retos de Petro

Gustavo Petro Urrego se posesionó ayer el 42° Presidente de la República de Colombia. El mandatario llegó con una agenda ambiciosa a la Casa de Nariño, y su plan en estos cuatro años es que el país transite hacia un nuevo modelo productivo, con menos énfasis en los mineroenergéticos, y más protagonismo del agro y las industrias nacionales.



(El juramento de Gustavo Petro en su posesión presidencial).

A la par, Petro llega con una política social robusta, con el objetivo de reducir el hambre, la pobreza y garantizar la educación gratuita a nivel superior. Pero materializar estos propósitos no será tarea sencilla, y el ahora jefe de Estado colombiano deberá sortear varios retos para cumplir su plan de gobierno a 2026.



Desde Corficolombiana, por ejemplo, se señalan como retos el crecimiento económico y el desarrollo social, la situación fiscal y la reforma tributaria, y el manejo de las cuentas externas.



“Hay una tensión entre seguir creciendo y cerrar las brechas sociales. El país se recuperó muy bien de la pandemia, estamos en niveles de actividades muy por encima de los que teníamos antes del covid, pero persisten un montón de brechas sociales, como la informalidad, la brecha de empleo femenino, y entre lo urbano y lo rural”, indicó José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de la entidad.



(Petro pidió la espada de Bolívar durante su posesión).



Un segundo punto, asegura, es la situación fiscal del país, de por sí ya compleja, a la que se le suma la situación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), “que agrega 3 puntos porcentuales (del PIB) de presión fiscal a un gobierno que tiene que hacer un ajuste de 2 puntos, que tiene que hacer un gasto de 1 punto para mantener los programas de gasto que se implementaron en la pandemia. Es un reto fiscal de 6 puntos entonces”, indica López.



Por ello la aprobación de la reforma tributaria que se espera presente el gobierno en los primeros días sería crucial.



El tercer gran reto según Corficolombiana tendría que ver con la sostenibiidad de las cuentas externas, en un escenario donde el peso colombiano está debilitado, y persiste un déficit de cuenta corriente cercano al 5%.



Desde el centro de estudios económicos Anif también se ha identificado una triada de retos para el nuevo mandatario, entre los que se encuentra, en primer lugar, Mauricio Santamaría, presidente de Anif, ha señalado la preocupación en materia fiscal, como un problema latente al que no se le ha dado atención; el empleo es la otra alerta que señala la institución, especialmente en el caso de las mujeres y los jóvenes, mientras que la tercera situación, al igual que señala Corficolombiana, es el desequilibrio externo.



“La inflación no la meto en estas grandes prioridades del nuevo gobierno porque tiene un componente externo grande, está pasando en todo el mundo. Y el último tema serían las pensiones y la salud”, señaló también Santamaría a Portafolio en entrevista hace unas semanas.



Por otro lado, Beethoven Herrera, profesor emérito de la U. Nacional y la U. Externado, mencionó que uno de los retos para que el mandatario logre algunas de sus reformas, contrario a ser económico, sería más bien político.



“Podría llamarse el abrazo del oso. Varios partidos que se le enfrentaron en campaña llegaron a unirse muy rápido en su coalición, pero no comparten la mayor parte de sus propuestas”, aseguró Herrera.



('Desarrollaré la economía popular, la industria y el campo': Petro).



El académico cuestiona si, por ejemplo, el Partido Liberal apoyaría un cambio en las EPS o los fondos pensionales; o si el Partido Conservador aceptaría un cambio en el régimen de tierras. “Los partidos que se le han unido tienen una agenda diferente. Él no puede hacer mayorías solos, pero nadie va a coalición renunciado a sus apuestas básicas”, cuestionó Herrera.



El docente dijo también que otra de las preocupaciones con que tendrá que lidiar el serán los límites presupuestales. “Por bien que le vaya a la reforma tributaria, por que recaude $30 o $50 billones, hay prioridades del gobierno en temas como hambre, salud y educación, pero esos planes no serían financiables a corto plazo”.



Además, Herrera asegura que el Gobierno Petro, y su ministra de Agricultura, Cecilia López, han hablado de cómo el país se ha ‘desindustrializado’ y se ha vuelto dependiente de los mercados internacionales, y por ello plantean la revisión de los tratados de libre comercio (TLC). “Subir cualquier arancel va a generar una retaliación en el mismo nivel. Más que una renegociación se podría mirar una profundización de la competitividad, hay que apostar a propuestas de estímulo interno”, aseguró.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

PORTAFOLIO