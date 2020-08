Tumban cuarentena obligada para adultos mayores de 70 años

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó, en segunda instancia, el falló a favor de la 'rebelión de la canas', un grupo de adultos mayores de 70 años que, con una tutela, tumbó las restricciones que les impuso el Gobierno Nacional en razón de la pandemia de la covid-19.



La decisión aclara que los efectos no solo aplican a quienes firmaron la acción, sino que "se extiende a todos los adultos mayores de 70 años". Esto quiere decir que, en adelante, esta población podrá salir al aire libre tanto como las personas de 18 a 69 años.



El fallo explica que, en efecto, esta población puede tomar decisiones sobre su propia vida, como la de salir a la calle. Por eso, el tribunal encontró que permitirles menos salidas que a los demás resulta discriminatorio.



Cabe recordar que desde el pasado 01 de junio se permite a los adultos mayores hacer actividades fuera de sus casas solo tres veces por semana durante una hora. En cambio, las personas adultas de entre 18 y 69 años pueden hacerlo todos los días por 2 horas diarias.



El fallo señala que, así, "se extiende a todos los adultos mayores de 70 años para que haciendo uso de su independencia y autodeterminación puedan decidir, al igual que las personas entre 18 y 69 años, las veces que consideran prudente o adecuado salir a desarrollar actividades físicas y de ejercicio al aire libre, observando las medidas de autocuidado, en los mismos términos que fue autorizado para este último grupo de la población".



Es importante mencionar que esta decisión no se puede apelar ni le caben recursos. Sin embargo, la Corte Constitucional podría decidir revisarla.



Uno de los primeros en pronunciarse públicamente sobre esta decisión fue el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, quien forma parte del grupo de adultos mayores que presentó la tutela.



"En el fallo queda plenamente confirmado que se nos preservan los derechos y la libertad de tomar nuestras propias decisiones y se le advierte al Gobierno de que no se pueden seguir tomando medidas discriminatorias contra los mayores de 70 años, pues merecemos y podemos exigir el mismo trato que los demás ciudadanos", dijo.



Entre los demandantes también se encuentran el exalcalde Maurice Armitage Cadavid y el exvicepresidente Humberto de la Calle, así como Álvaro Leyva y Clara López.

Con esta decisión, concluye una suerte de desencuentro que tuvo este grupo de adultos mayores con el presidente Iván Duque, quien en distintas ocasiones ha defendido en su programa 'Prevención y Acción' la necesidad de que esa población permanezca aislada en sus casas, argumentando que los estudios científicos muestran que están en mayor riesgo de complicaciones y muerte por covid-19.



De hecho, el jefe de Estado se negó a conciliar con los demandantes luego de la derrota en primera instancia y no solo decidió apelar sino que, además, en su programa diario manifestó: "Pueden ser los fallos que sean, pero tiene que primar la razón y la evidencia científica".



LA TUTELA



En su tutela, los ciudadanos plantearon que con las resoluciones 464 y 844 de 2020, el Gobierno implementó el aislamiento obligatorio para mayores de 70 años hasta el 31 de agosto, situación que, a su juicio, afecta sus derechos a la igualdad, libertad de locomoción y libre desarrollo de la personalidad.



En su recurso judicial, aseguran que con estas medidas están recibiendo un tratamiento discriminatorio y cuestionan que, "sin justificación legítima", se están limitando sus derechos de forma mucho más severa que para otros adultos menores de 70.



Agregan que el único argumento del Ministerio de Salud para limitar su movilidad es que los mayores de 70 "están en especial riesgo".



Ante esto, afirman que si bien es cierto que empíricamente los adultos mayores son más propensos a sufrir complicaciones por el covid-19, "al restringir su derecho a la libertad de locomoción en forma mucho más severa que al resto de la ciudadanía, el Estado está actuando en forma discriminatoria pues usa un paternalismo inaceptable frente a los adultos mayores que no emplea con el conjunto de la población".



Así, dicen, en lugar de imponer estas medidas de aislamiento obligatorio, el Gobierno debería acudir a la "persuasión" mediante medidas como el autocuidado, "que nosotros estaríamos en capacidad de entender, evaluar y coger por nuestra propia voluntad".