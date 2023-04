Turismo en Semana Santa aumentó levemente, según el Gobierno

Durante Semana Santa no todo pintaría negro como indican los gremios turísticos, según el Gobierno durante esta temporada pese a que la conectividad con algunos destinos se vio afectada por la suspensión de vuelos de las aerolíneas Viva y Ultra Air, bloqueos en algunas carreteras del país, y hubo alerta naranja en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz, la mayoría del país tuvo un crecimiento.



Segúb cifras preliminares, por tierra viajaron 2,3% más colombianos en transporte intermunicipal respecto Semana Santa y vía aérea 4,5% más, pasando de 916.551 pasajeros trasportados en 2022 a 961.893 viajeros en 2023.



Así mismo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, destacó que esta buena dinámica se dio gracias a los destinos religiosos, de naturaleza y no tradicionales que tuvieron "resultados muy satisfactorios", como por ejemplo Cauca, Guainía, Boyacá y Meta.



Por el contrario destinos como San Andrés, Santa Marta y Cartagena experimentaron disminución en el número de visitantes debido a las dificultades en la conectividad aérea. San Andrés en particular vivió una situación más compleja por su dependencia del transporte aéreo, mientras que Santa Marta logró atraer turistas por vía terrestre de lugares como Valledupar y Barranquilla.



Ante esto, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes anunció que se continua revisando la posibilidad de disminuir el IVA de tiquetes (o productos turísticos), pero no al 5%, sino evalúa una reducción que no altere el recaudo que espera el Gobierno. ​



Los destinos más visitados



- Popayán alcanzó ocupación hotelera del 83% el Jueves Santo. En concordancia con reportes de la Terminal de Transportes de Popayán, hasta el domingo de resurrección se habían movilizado 77.844 pasajeros.



- Mompox volvió a registrar 100% de ocupación gracias a sus actividades religiosas, patrimonio cultural del distrito. Se resalta el turismo doméstico con visitantes del Casanare, Eje Cafetero, Medellín, Atlántico y del mismo departamento de Bolívar, así como de turistas internacionales provenientes de Francia. Según la información de la Terminal de Mompox, durante la Semana Santa del 2023 llegaron cerca de 2.430 pasajeros, lo cual implica crecimientos del 12,3% respecto a la Semana Santa del año 2022 (2.164), del 51,7% respecto al año 2021 (1.606) y del 80,3% respecto al 2019.



- Datos de la Aeronáutica Civil indican que el flujo de viajeros por vía aérea hacia Bogotá aumentó en un 19% respecto al mismo periodo del año 2022. Durante el Jueves Santo y Viernes Santo, Monserrate registró más de 86.000 visitantes según lo reportó la alcaldesa de Bogotá.



- En Boyacá, de acuerdo con información de la Alcaldía de Paipa, los termales presentaron un aumento del 22% de los visitantes a ese atractivo turístico en comparación con la Semana Santa del año 2019. Por su parte, durante el Jueves Santo la Alcaldía de Villa de Leyva reportó ocupación hotelera del 100%.



- La ocupación hotelera en el Quindío alcanzó el 93%, evidenciando un efecto positivo en el panorama turístico que generó una alta dinámica en el consumo de parques temáticos y otros servicios del departamento.



- Según el Gobernador del Meta, su departamento logró una ocupación hotelera del 80,6% con una oferta especial para Semana Santa en municipios con tradición religiosa y turismo de naturaleza.



- Los datos suministrados por el punto de información turística de Guainía indican que se registró un incremento de más del 100% de visitantes en la semana santa del año 2023 en comparación a la Semana Santa del año 2022.



- En Cartagena, las autoridades distritales destacaron el aumento de viajeros desplazándose vía terrestre, que tuvo un incremento del 44% respecto a la proyección estimada. Informaron que la ocupación hotelera cerró en 83% para los agremiados a Cotelco y 77% para Asotelca.



