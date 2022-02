Destinan $40 mil millones para convertir líneas férreas en ciclorrutas

El anuncio de invertir más de $40 mil millones a partir de este año para la recuperación de las viejas líneas férreas que no se están utilizando lo hizo el gobernador del departamento, Roberto Jairo Jaramillo, durante la vitrina turística de Anato.

El plan es convertir en ciclorrutas -vías verdes- a los trayectos Salento-Armenia, Armenia-Montenegro y Montenegro-Quimbaya. Además, se espera recuperar cinco estaciones de trenes que se encuentran en esos mismos municipios y convertirlas en lugares de servicio.



“Las antiguas vías férreas, que no se están utilizando en estos momentos, pasan a ser las vías verdes a través de un proyecto que se le presentó al Invías, con una inversión de más de $40 mil millones para volverlas a tener rehabilitadas”, dijo el Gobernador.



La idea, dijo el mandatario, es aprovechar las necesidades que tienen los turistas de hacer más actividades al aire libre después de los dos duros años que han experimentado por la pandemia del Covid-19.



“Los ciclistas podrán ir por esas rutas de una forma segura. Son vías que no tienen pendientes pronunciadas” y en las estaciones encontrarán “baños en las mejores condiciones, las proteínas que ellos necesitan, las frutas de temporada y venta de productos recreativos”.



El objetivo es seducir a familias que estén interesadas en planes de descanso y recreación, de una manera tranquila, saludable y silenciosa, durante el día y la noche, pues las rutas verdes tendrán iluminación artificial.



“Yo creo que hay un auge grande a nivel mundial del tema de ciclismo. Nosotros ya tenemos ciclismo de montaña y de ruta, pero no teníamos esta parte recreativa. Ahora que estuvimos en España, en Fitur, las agencias están pidiendo este tipo de planes”, añadió Jaramillo.



El paquete turístico del Quindío se complementa con los planes de avistamiento de aves, los cuales están enfocados a turistas extranjeros interesados en la rica diversidad del país. En ese sentido, el departamento está trabajando en el ingreso de nuevas rutas aéreas.



Una de las opciones planteadas es lograr que una aerolínea española vuele directamente a la capital del departamento y que Ultra Air, que recién ingresó al mercado colombiano, también tenga operación entre Armenia y un destino de playa en el país.



El avistamiento de aves se realiza, principalmente, en los municipios de Génova, Pijao, Córdoba y Buenavista, pero la idea es que a este circuito también se integre la Posada Alemana, el extinto bien del narcotráfico que se convertirá en un atractivo turístico en unas semanas.



De hecho, las autoridades del departamento ya entregaron el último documento ante la Presidencia de la República, que permitirá la construcción de unos teleféricos para el transporte de visitantes. Algunos de los corredores del lugar servirán para el avistamiento de aves.