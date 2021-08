‘Una política hecha entre el miedo y rabia jamás podrá unir a un país’

El precandidato presidencial Sergio Fajardo presentó en el Congreso Empresarial Colombiano lo que sería su hoja de ruta si llega a ser elegido como gobernante de los colombianos.



Entre otras cosas, Fajardo indicó que Colombia que está indignada, resentida y está asustada, por lo que la sociedad tiene un sentimiento ahora de desesperanza.



No obstante, indicó que una política hecha entre el miedo y la rabia jamás podrá unir a un país. “Colombia va a cambiar el rumbo de lo que ha sido la condición de la política”, dijo.



Así las cosas, señaló que el país necesita generar empleo de emergencia, sustentado en proyectos relacionados con los temas sociales y desarrollo, así como recuperar la formalización y fortalecer actividades productivas a través de una reforma laboral y tributaria.



En lo que tiene que ver con medioambiente, propuso encadenar las micro y pequeñas empresas con el trabajo rural. “Colombia tiene que pensar desde ya en la seguridad alimentaria y debe empezar a recorrer ese camino”, agregó.



Asimismo, indicó que actualmente hay una incapacidad del Estado de articularse con los territorios, para darle sentido al desarrollo rural.



“Si no somos capaces de incorporar la educación, la ciencia y la tecnología en ese proyecto desde la perspectiva regional no vamos avanzar en Colombia. En cada territorio necesitamos un plan de ordenamiento productivo”, anotó.



Además, precisó que uno de los avances del nuestro país ha sido la construcción de la infraestructura para la competitividad, pero se ha mirado por dónde pasan esas autopistas.



“Es una obligación articular las regiones por donde pasan esas autopistas e incorporar el desarrollo rural alrededor de ellas. todas estas acciones deben tener una nueva política de desarrollo e innovación”, puntualizó.