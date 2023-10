Uribe responde: 'Gobierno decidió oportunamente por falsos positivos

El expresidente colombiano Álvaro Uribe aseguró este martes, al responder al presidente Gustavo Petro sobre los llamados 'falsos positivos', por los que el actual Gobierno pidió perdón en un acto reciente en Bogotá, que durante su Administración (2002-2010) se tomaron 'decisiones oportunas' frente a esos crímenes





En un discurso en Villavicencio, capital del departamento del Meta (centro), Uribe aseguró que todos los casos que conoció sobre implicados en los "falsos positivos" tuvieron respuesta institucional y fueron apartados de las Fuerzas Armadas, además que "muchos de los responsables terminaron en la cárcel" al final de su Gobierno.



"Primero debo recordarle al país que yo no nombré ministros amigos, tampoco para que me taparan; recordarle al país que tomamos decisiones oportunas (...) Exigimos que cuando hubiera una baja en combate ese cuerpo no lo movieran las Fuerzas Armadas sino que esperaran a la Fiscalía", dijo Uribe.



El exmandatario añadió que "el presidente Petro dice que nuestro Gobierno pagaba por matar personas inocentes, no es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes".



Los mal llamados 'falsos positivos' fueron ejecuciones de civiles cometidas por miembros del Ejército que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para recibir recompensas o beneficios por los supuestos resultados obtenidos.



"Todos los colombianos tenemos dolores, cómo vamos a negar o a confrontar el dolor de una mamá a quien le mataron un hijo o lo asesinó un hijo violando su deber, o la guerrilla o los paramilitares o la delincuencia común", indicó el expresidente.

Familiares de víctimas de 'falsos positivos'. AFP



Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron 6.402 los 'falsos positivos' perpetrados entre 2002 y 2008, periodo que coincide con los dos mandatos de Uribe.



En el acto de este martes, celebrado en la céntrica Plaza Bolívar de Bogotá, el Gobierno pidió perdón por 19 'falsos positivos' cometidos en 2008 en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.



"Como presidente de Colombia, en este que es un Gobierno popular, yo me permito pedirles perdón madres", dijo Petro al intervenir en el acto.



En su discurso en Villavicencio, Uribe arremetió además contra la JEP y la Comisión de la Verdad, organismos creados por el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el Gobierno con la antigua guerrilla de las FARC, que suelen ser blanco frecuente de sus críticas.



