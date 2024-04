Usuarios de Sanitas dicen que Supersalud no cumplió requisitos de control a la EPS

Mediante una carta, la Asociación de Usuarios Sanitas rechazó la medida “extrema” de la intervención sobre la EPS, que cuenta con 5,7 millones de afiliados y hace presencia en 560 municipios.



Para los usuarios, la Superintendencia no cumplió con los requisitos previos sobre la vigilancia y control de las EPS y cuestionó el procedimiento.

“¿Cuál es el camino previo a la intervención?: primero un plan de mejoramiento, si este no funciona una medida de vigilancia especial y sólo si esta última medida no corrige los problemas, se procede con la intervención, asunto que no pasó con la EPS Sanitas y se dio la intervención abruptamente”, señala la asociación.

Agrega la misiva que “estamos convencidos que es una retaliación contra las EPS, porque si bien es cierto existen problemas, estos no se resuelven con la intervención, al contrario, esta los puede agudizar como se ha evidenciado en las intervenciones que se han realizado, los problemas existentes no son todos responsabilidad de las EPS, si bien es cierto que las EPS son las responsables de la salud de sus afiliados es el Gobierno Nacional el que debe garantizar su financiamiento”.

Así mismo, los usuarios manifestaron que en varias oportunidades han solicitado que se convoque a las partes y de cara al país le informen sobre la situación real del sistema de salud, pero el Gobierno ha hecho “oídos sordos a esta petición”.

Según ellos, el Ministerio se ha negado a convocar a las Asociaciones de Usuarios para aportar en soluciones a la problemática del sistema de salud, incluso en el trámite de la reforma tampoco fue posible hablar con el Ministro de Salud.

“La unidad se construye con toda la Nación, con los contrarios, con todos los actores del sector, no se trata de unir a unos cuantos sino a todos. Sanitas ha sido reconocida muchas veces en estos 30 años como la mejor EPS del país, viéndose afectada últimamente por la falta de recursos y el no pago oportuno de presupuestos máximos, igual sucede con todas las EPS incluidas las que se encuentran hace meses en intervención de la Supersalud”, dice la carta.

Por último, la asociación reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que de manera urgente resuelva los graves problemas que tiene el sistema de salud y que promueva un verdadero diálogo vinculante que permita lograr los cambios necesarios para mejorar el sistema de salud, con todos los actores del sector.

