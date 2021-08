Segunda dosis de vacuna Moderna se aplicaría a las 12 semanas

Por recomendación del Comité Asesor y del Consenso de Expertos, la segunda dosis de la vacuna Moderna en Colombia se aplicaría 12 semanas después de la primera y no a los 28 días, que es el tiempo mínimo de espera.



El anuncio lo hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien aseguró que están analizando el comentario para tomar una decisión definitiva al respecto.



"Se hizo la solicitud al Invima. Es posible que el anuncio oficial se haga la próxima semana, de acuerdo con el concepto del Invima y estemos preparados para comunicarlo a los territorios”, aseveró Ruiz.



Desde el Minsalud también insistieron en la necesidad de mantener el cuidado y las medidas de bioseguridad, a pesar de la tendencia a la baja en la que están los reportes de contagios y muertes por covid.



"Todos tenemos un desafío importante: primero, mantener medidas de autocuidado,

y segundo, mantener los ritmos de vacunación masiva, buscando población susceptible que no ha recibido su vacuna o que no ha completado los esquemas".



Y se dejó claro que el coronavirus no va a desaparecer. Es más, "la posibilidad de un cuarto pico es real".



"Teniendo detectada la presencia de la variante delta, que es de mayor transmisión, solo con la vacunación masiva vamos a tener la posibilidad de reducir el impacto que pueda haber en mortalidad a consecuencia de la mayor transmisión”, cerró el ministro Ruiz.



Con corte al 20 de agosto, el Plan Nacional de Vacunación ha distribuido 35'132.484 dosis contra el coronavirus, de las cuales 33'005.580 se han aplicado. Y el número de personas totalmente inmunizadas, con una o dos dosis, es de 14'157.111.



