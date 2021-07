Colombia no descarta aplicar una tercera dosis de vacuna Sinovac

El presidente Iván Duque aseguró que en Colombia no se descarta la posibilidad de aplicar una tercera dosis de la vacuna Sinovac.

"Tenemos un equipo epidemiológico que analiza la vacunación semanalmente y diariamente. Estamos en contacto con la OMS y con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y si la evidencia científica nos muestra que si después de cumplida la segunda dosis de Sinovac se requiere un refuerzo, pues nosotros estaremos evaluando esa consideración", comentó.



La afirmación de Duque se dio luego de que se dieran a conocer los resultados preliminares de de un estudio que realizaron investigadores de Sinovac y expertos sanitarios chinos.



Lo que se encontró en la indagación fue que los anticuerpos de Sinovac contra el covid-19 bajarían tras 6 meses.



"Si ya tenemos algo concluyente y tenemos esa recomendación de la OMS y de la casa farmacéutica, todo lo que siga para fortalecer y proteger vidas a partir de esa evidencia científica nosotros siempre lo consideraremos", agregó.



Con corte al 26 de julio, en Colombia se han distribuido 29'549.870 dosis de vacunas contra el covid. De ellas, se han aplicado 25'641.086 y el total de personas que está totalmente inmunizada en el país, con una o dos dosis, es de 11'457.631.



"Todos tenemos que vacunarnos. Es gratuito, es pasivo, no hay excusa para no hacerlo, y no vacunarnos significa poner en riesgo a nuestros seres queridos", dijo Duque, recordando que en municipios con menos de 100.000 habitantes ya se pueden inmunizar desde los 18 años.



