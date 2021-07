Vacunación avanza más rápido en hogares ricos que en pobres

Si bien el Plan de vacunación avanza a buen ritmo en todo el país, ayer el Dane reveló que se está ampliando la brecha para los hogares en condición de pobreza, frente a los que no lo son y la cantidad de ellos que accede al biológico.



De acuerdo con la encuesta Pulso social del Dane, mientras que en junio el 50,5% de los hogares que no están en condición de pobreza habían accedido a la vacuna contra el coronavirus, ese porcentaje baja al 29,6%.



Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, este dato puede servir para las autoridades que están coordinando este proceso para ver qué motivos pueden llevar a que estos hogares no accedan a la vacuna.



“Se pueden confirmar algunas brechas de la forma de generación de ingresos o la ausencia de ellos para asumir los costos de transacción de aplicarse la vacuna. Y a pesar de que estamos mejorando, tenemos una brecha que vale la pena analizar para ver qué otras dimensiones se pueden incorporar al exitoso plan de vacunación”, manifestó Oviedo.



Por otro lado, en cuanto a las intenciones de vacunación, el reporte muestra que en junio de 2021, el 47,8% de los y las jefes de hogar en las 23 ciudades principales estaban interesados en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus. Asimismo, el 11,6% no estaba interesado y el 40,6% ya se aplicó la vacuna.



Y si se revisa por los hogares que están en condición de pobreza, la intención ha subido para esas familias. Según el Dane, el 55% de ellos dice que está dispuesto a aplicarse la inyección, un dato superior al que se vio en mayo, cuando el 41,3% respondió de manera afirmativa a esa pregunta.



Y para el caso de los que todavía no se quiere aplicar el biológico, el 15,4% de los hogares en condición de pobreza dicen que no están dispuestos, mientras para que el 8,2% de las familias que no están en esa situación respondieron que no.



Ese dato, sin embargo, ha se ha reducido para las familias vulnerables frente a mayo, pues en ese mes el 22,4% decía que no estaba dispuesto a ponerse la vacuna.



MÁS OPTIMISMO



Además de los datos sobre el bienestar subjetivo y la disposición a la vacuna, la encuesta del Dane también reveló la confianza de los consumidores en junio y se vio una mejora de las expectativas frente a mayo.



Según el departamento estadístico, en junio el Indicador de confianza del consumidor se ubicó en 31,7, una mejora frente a mayo cuando el dato cerró en 27,6.



Ese mejor comportamiento tuvo que ver con una mejora de las expectativas de los hogares frente a lo que va a pasar con su situación y la del país.



Sin embargo, si se mira en detalle para los hogares más vulnerables, estos son más pesimistas para los que tienen mayores recursos.



Eso se evidencia en que mientras que el 39,2% de las familias pobres dicen que la situación de su hogar estará peor o mucho peor en un año, ese dato baja a 30,5% para los que no lo son.



Precisamente, si se miran las condiciones económicas y las posibilidades de que los hogares más pobres puedan acceder a artículos básicos se ve que también hay un deterioro. Según el Dane, el 84,6% de las personas en condición de pobreza respondieron que no tenían mayores posibilidades que las de hace un año para comprar comida, ropa o zapatos, entre otros.



