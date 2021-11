Las siete ciudades del país que deben avanzar en la vacunación

Desde hoy en Colombia se empieza a pedir el carné de vacunación contra covid-19 para el ingreso a aforos del 100 % en establecimientos comerciales y culturales, con asistencia masiva, tales como: bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos, actividades de ocio, escenarios deportivos o cuando se adelanten eventos con alta asistencia en parques de diversiones y temáticos, museos y ferias.



Desde el anuncio de la medida, la vacunación en el país aumentó en 3,3 % en la última semana, en Colombia el promedio de crecimiento semanal estaba en 1,5 % y, con el aumento al 3,3%, está a 7,5% de lograr la meta del 70 % de población vacunada.



Ya hay 15 capitales que avanzan con el 70 % de su población con al menos una dosis, entre las que se destacan: Yopal, Manizales, Ibagué, Bogotá, San Andrés, Pasto, que se sumaron a Pereira, Armenia, Barranquilla, Leticia, Tunja, Medellín, Popayán, Puerto Carreño y Bucaramanga.



“Tenemos cerca a Cúcuta, Cartagena, Mocoa, Neiva, Cali, Riohacha y Quibdó. Son ciudades que deben pasar rápidamente a ese 70 %”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



De acuerdo con el ministro las ciudades que aún no llegan a esa meta inicial del 70 % con primeras dosis deberán hacer un esfuerzo muy grande para reactivar sus actividades, pues al lograrlo se dará la pauta de segundas en diciembre.



BOGOTÁ, A AREAPERTURA



La Secretaría de Salud y los sectores comerciales de la capital del país se alistan para llevar a cabo una nueva parte de reapertura económica pues con el decreto 442 que habilita la posibilidad de tener el 100% de aforo en eventos deportivos, culturales, en restaurantes, en bares, en comercios, con la presentación del carné de vacunación con al menos una dosis del esquema de vacunación a partir de este martes, 16 de noviembre, también se determina la prestación del servicio educativo de los niveles inicial, preescolar, básica primaria, secundaria y media, así como los servicios de alimentación, transporte escolar y actividades complementarias, de manera presencial y con cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad.



“Con este decreto también habilitamos el retorno pleno a la presencialidad de niños y niñas a los colegios distritales y privados de la ciudad, para el cumplimiento del programa escolar de fin de año, y a partir del próximo año en todos los colegios distritales”, expuso la administración distrital.



La medida de solicitud del carné en Colombia, desde el 30 de noviembre se aplicará también a los mayores de 12 años.

Los bares en Bogotá están funcionando y ahora pedirán carné de vacunación. Archivo particular

En el decreto 1408, del Ministerio del Interior se establece que la medida se podría ampliar a otras actividades o sectores de “acuerdo a la evolución de la pandemia y del avance del plan nacional de vacunación”.



El sector de los cines, que venía trabajando con aforos del 70 %, ampliará su capacidad. En el caso de Medellín la medida cobija a conciertos como los de Silvestre Dangond, previsto para el 26 de noviembre y los de Karol G, el 4 y 5 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot.



En el caso de Bucaramanga, la alcaldía de la capital santandereana impondrá multas para los dueños de los negocios que no cumplan la medida de 969.094 pesos e incluso también puede acarrear la suspensión de la actividad económica por un término de 2 a 10 días.



En Barranquilla, donde la medida se está aplicando desde el 3 de noviembre, Asonocturnos, aseguró que las ventas se redujeron un 30 %. El carné también se volverá a exigir en la nueva fecha de la eliminatoria al mundial de Catar.



En el caso de los restaurantes, el presidente de la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres), Henrique Gómez París, indicó que aunque las ventas han venido mejorando en medio del avance del Plan Nacional de Vacunación en Colombia, aún los ingresos son muy bajos debido a los altos precios de los alimentos.



Además se espera que la medida beneficie a los establecimientos al restar restricción en el aforo. En el caso del control en lugares como los bares, al no tener un sistema de validación, se parte de la buena fe de los asistentes al presentar el documento a la entrada. Incluso gremios como Asobares evalúan la opción de contratar más personas para la logística de la norma.



FERIAS Y FIESTAS



De acuerdo con el Ministerio de Salud, los municipios que tengan el 50 % de la vacunación y quieran ampliar sus aforos, lo pueden hacer exigiendo el carné de vacunación.



La intención es entregar herramientas a las autoridades locales para mejorar sus planes de vacunación en eventos masivos como las ferias y fiestas propias de cada municipio.



“Esta es la forma de realizar además una reactivación segura, porque quien quiera entrar a estos eventos deberá presentar su carné”, señaló el Ministerio.



