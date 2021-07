Vacunación para todos en Colombia: ¿cuándo arrancaría?

Colombia avanza con su Plan Nacional de Vacunación.



Al miércoles 21 de julio, en el país se han distribuido 29'240.568 vacunas y se han aplicado 24'230.595. Además, el total de personas que ya están totalmente inmunizadas, con esquemas de una o dos dosis, son 10’707.744.



Las etapas de vacunación van por la población mayor de 30 años (desde este 23 de julio). También pueden recibir dosis personas desde los 12 años que tengan comorbilidades y, del 23 al 25 de julio, se llevará a cabo una vacunatón para mujeres embarazadas de 12 semanas de gestación o más, o que hayan pasado el día 40 de parto.



Pero las autoridades colombianas quieren más y por eso están contemplando levantar restricciones de edad y abrir el plan a quien quiera vacunarse.



Así las cosas, el diario EL TIEMPO informó que el Ministerio de Salud considera que "liberando las restricciones progresivas para los quinquenios de edad que faltan, a finales de agosto estarían fusionadas todas las etapas y la vacunación sería posible sin limitaciones para toda la población en el país".



Es importante resaltar que esta modalidad de vacunación ya funciona en al menos 60 poblaciones de menos de 50.000 habitantes en Colombia.



Eso sí, desde la misma cartera también han asegurado que abrir etapas de vacunación no es sinónimo de que acudan más a la inmunización.



Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, dijo que "quienes consideran que pueden tener mayor afectación frente al virus acuden más rápido a los puestos de vacunación, y la evidencia demuestra que los mayores buscan inmunizarse más rápido, mientras que menos del 10 por ciento de la población joven atiende a este llamado en las primeras etapas".



Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dijo que el objetivo es terminar julio con 25 millones de dosis aplicadas y el año, con 35 millones, y que, por lo pronto, abrir la vacunación a ningún requisito de edad se ampliará a municipios con menos de 100.000 habitantes desde este viernes 23 de julio.



PORTAFOLIO Y EL TIEMPO