Covid: en un año, 63,7 % de la población colombiana está inmunizada

Tras un año del inicio del plan de vacunación, Colombia ha conseguido aplicar, a corte del 10 de febrero, 34’857.073 personas tienen la primera dosis de inmunización, que corresponde al 63,67% de la población del país.



A corte de 10 de febrero, el Ministerio de Salud y Protección ha aplicado 74.290.915 dosis. Lo que significa que el 80,3% de sus habitantes ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Diariamente se están administrando un promedio entre 224.254 y 264.498 vacunas.



Al abrir los refuerzos para mayores de edad, al cumplirse los 4 meses desde la última aplicación, el Gobierno Nacional ha conseguido que más del 20,6% de la población, objeto de esta fase, cuente con la tercera dosis, de acuerdo con el director del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz.



De acuerdo con el último reporte de vacunación del Minsalud, se han aplicado 6’846.944 de dosis de refuerzo. “Mayoritariamente población mayor de 50 años como ha sido el objetivo del plan, proteger a las personas de mayor riesgo”, señaló Muñoz.

El funcionario destacó que el 80% de la población mayor de 30 años ya cuenta con esquemas completos.



COBERTURA POR CIUDADES



Ahora bien, respecto a la cobertura a lo largo del país, el Programa Ampliado de Inmunizaciones, PAIWEB, en el que Ministerio de Salud recoge el reporte de los prestadores de salud y que tiene un rezago de registro comparado con las estadísticas diarias, la ciudad capital con más población con esquemas completos es Popayán. Los registros señalan que el 56,12% de los habitantes del municipio ya cumple con el requisito primario de las dos dosis.



En cuanto a las poblaciones con menos cobertura de la vacunación, que son niños entre 3 a 11 años, adolescentes de 11 a 17 y adultos menores de 29 años, la capital del Cauca lidera en cifras. Según el PAIWEB, en esta ciudad, el 13,09 % de los infantes de 3 a 11 años ya ha recibido al menos una dosis. En la población adolescente, el 45,85% ha accedido al plan de inmunización.



En el caso de los adultos jóvenes, Popayán ha conseguido que más de la mitad se administren el biológico, específicamente el 53,33%.



Otras de las ciudades con procesos de vacunación admirables son: Pasto, con 55,32% de población con esquemas completos; Bucaramanga (54,56%), y Bogotá (52,79%).

El desempeño de Leticia en cobertura de población de 18 a 29 años es sobresaliente. La capital del Amazonas registra que el 80,15% de adultos jóvenes ya se ha aplicado al menos una dosis de la vacuna.



PUNTOS DE FUGA



Si bien, el plan de vacunación ha cumplido en inmunizar más del 63% de su población. Existen capitales turísticas como Cartagena que tienen un rezago en este proceso. Según el PAIWEB, la heroica tiene un 31,18% de cobertura en su población, siendo las personas jóvenes las menos vacunadas. Solo el 22,8% de los adultos entre 18 y 29 años han acudido para iniciar su vacunación.



Preocupa la situación en Mitú, municipio en el que solo 19,98% tiene las dos dosis del biológico. Además de Sincelejo, con un cumplimiento de esquemas de tan solo 27,70% .



Otra de las capitales con menor avance en la inmunización de sus habitantes es Riohacha. En esta ciudad, la administración de dos dosis llega solo al 24,71% de la población.



Esto da pie, para mencionar que Manaure, municipio que también pertenece a la Guajira, es el más retrasado en vacunación en el país, así lo demostró el Programa Ampliado de Inmunizaciones, que reveló que solo el 1,39% de su población ha accedido a al menos una dosis.



En este territorio, el nivel de inmunidad de los mayores de 80 años es de tan solo de 7,39% y el de los adultos de 30 a 39 años, no sobrepasa el 2,12% de personas vacunadas.



La cobertura en la población infantil es uno de los retos del Gobierno Nacional para este año. Sobretodo, con el contexto de presencialidad sin aforo.



Ante esta situación el director del Dapre, Victor Muñoz señaló que: “Los más jóvenes no es que no se quieran vacunar, recordemos que apenas el 31 de octubre se comenzó con la vacunación de niños de 3 a 11 años y están en proceso”.



Por otro lado, el director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, Gerson Bermont, hizo un llamado para que no se cierren los puntos de vacunación, “si se cierran puntos de vacunación aumentan las filas, las esperas, entonces cuando la persona llega dice: no puedo estar dos horas en este punto de vacunación; esto nos está generando una barrera de acceso”.

Héctor Fabio Zamora/ EL TIEMPO

LOS QUE NO SE INTERESAN POR VACUNARSE



El universo de los antivacunas no supera el 4,5% de la población colombiana, de acuerdo con la última Encuesta de Pulso social del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, que tuvo como muestra a 10.710 personas, de 23 ciudades de Colombia.



De este 4,5% de personas no interesada en aplicarse el biológico, el escenario más reacio está en Quibdó, en el que el 88,1% de los encuestados señaló que así estuviera disponible las vacunas no se las aplicarían. Solo el 11,9% aceptarían.



VACUNACIÓN COMO MOTOR DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El avance en el proceso de vacunación fue un determinante clave de la recuperación económica en 2021, así lo señaló Corficolombiana. Para esta corporación financiera, los planes de vacunaciones se convirtieron en herramientas para superar los efectos adversos de la pandemia en la economía. En el caso de Colombia, el aporte de la vacunación al crecimiento trimestral sería de 1,8 pp en tercer trimestre del 2021 y de 1,3 pp en el cuarto trimestre de este año.



En este sentido, el director del Departamento Administrativo Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, afirmó que el plan ha permitido proteger a la población y ha garantizado una reactivación económica segura.

