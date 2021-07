Los puntos de vacunación sin cita para mayores de 25 años en Bogotá

Se abrió la etapa de vacunación contra el covid para personas entre 25 y 29 años y ya hay varias medidas para hacer más fácil este proceso.



"Este fin de semana del 30 y 31 de julio, y 1 de agosto, no se junta con ningún puente o festivo, la gente está mayoritariamente en sus ciudades de residencia, y puede ser un momento muy adecuado para abrir las puertas sin restricciones a quienes están genuinamente interesados en vacunarse", comentó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



En Bogotá, puntualmente, la Secretaría de Salud habilitó varios puntos para que los mayores de 25 años que quieran recibir la dosis lo puedan hacer sin problemas.



No se necesita agendar cita ni tampoco es importante la EPS de la persona, solo las ganas de querer vacunarse.



Así las cosas, los puntos habilitados en la capital para inmunizar bajo estas medidas son:



- Centro comercial Mallplaza.

- Colesio Metropolitano Tunal.

- Centro comercial Bulevar Niza.

- Centro comercial Dorado Plaza.

- Centro Comercial Plaza de las Américas.

- Plaza de los Artesanos.

- Compensar avenida 68.

- Centro comercial Galerías.

- Coliseo Cayetano Cañizares.

- Centro comercial Gran Estación.

- Corferias.

- Movistar Arena.

- Coliseo Molinos.

- Coliseo Tibabuyes.

- Biblioteca El Tintal.



Tenga en cuenta que en Bogotá se están aplicando las vacunas de Moderna, Sinovac, AstraZeneca y Pfizer.



En el caso de Pfizer, es exclusiva para segundas dosis y se necesita agendamiento de la EPS o sin cita solo en la Plaza de los Artesanos.



La jornada de vacunación para este viernes 30 de julio empezó a las 8 a.m. y finalizará a las 8 p.m.



A nivel nacional y con corte al 29 de julio, en Colombia se han distribuido 32'157.518 dosis de vacunas contra el covid. De ellas, se han aplicado 26'515.327 y el total de personas que están totalmente inmunizadas, con una o dos dosis, es de 11'892.153.



Además, los municipios de menos de 100.000 habitantes están vacunando sin restricción de edad.



PORTAFOLIO