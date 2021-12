Colombia, a 10 puntos de llegar al 70% de cobertura de vacunas

El Plan Nacional de vacunación debe lograr que en diciembre más de 10 millones de personas reciban sus segundas dosis y completen su esquema de inmunización, una meta que exige que en el mes se logre la misma vacunación que hubo en noviembre cuando se aplicaron 10'079.425 dosis con un promedio de 337.198 al día.



De acuerdo con las cuentas del Ministerio de Salud, también es momento de avanzar en el rezago de información, ya sea por parte de la IPS, o de las personas que han sido vacunadas en el exterior. El foco está en lograr que el país llegue a la cobertura del 70% de su población antes del inicio de 2022.



(Vea: Voluntarios en estudios clínicos de covid tendrán carné de vacunación).



Con datos al primero de diciembre, el país avanza en el 70,8 % de primeras o únicas dosis, lo que equivale a una cobertura de 36.156.459 personas. Mientras que en el caso de segundas y únicas dosis, el avance es del 59,84%, equivalente a 24'884.650 personas.



“En este momento hacen falta 10.850.505 personas por recibir sus segundas dosis y así cumplir, al finalizar este año, tener al 70 % de la población con los esquemas completos. Tenemos que buscarlas”, afirmó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.



(Vea: Día libre para empleados públicos con esquema de vacunación completo).



De acuerdo con los datos de Bloomberg, en Colombia, la última tasa de vacunación es de 366.133 dosis por día, lo que incluye a 226.487 personas que reciben su primera vacuna. A este ritmo, tomará menos de una semana hasta que el 75% de la población haya recibido al menos una dosis.



En la división por grupos poblacionales a las madres gestantes se les han aplicado 168.858 dosis; 361.451 a migrantes, 2.339.013 en niños de 3 a 11 años (67.699 segundas) y ya se han logrado 1.689.347 dosis de refuerzo.



PUNTOS A MEJORAR



En las tareas pendientes por zonas del país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz agregó que Bogotá y Cali deben acelerar nuevamente pues según el Dane, las dos ciudades concentran 10'089.915 personas y según los datos del Ministerio son susceptibles de primera dosis 1'718.769 personas en Bogotá y 633.267 en Cali, es decir, que sumadas ambas ciudades representan el 23% de los pendientes de las primeras dosis y 47% pendientes de la segundas.



(Vea: Qué se sabe de omicrón, la nueva y riesgosa variante del covid-19).



“Veníamos incrementando un promedio de 8 mil gestantes semanales y la semana pasada se disminuyó a 4 mil. Recordemos el riesgo de esta población ante el virus”, destacó Bermont.



En cuanto a las zonas con mayor rezago, como Cauca, Guainía, Chocó, Vaupés y Vichada, el ideal del ministerio es llegar allá con dosis de la vacuna de Janssen, porque estos departamentos necesitan de esta vacuna por ser zonas mucho más dispersas.



En el caso de la mayor cobertura por ciudades, el líder es Barranquilla, con un porcentaje de 93,1% de aplicación de primeras dosis o únicas, una tasa de cobertura del 60,7% y con 509.272 vacunas por aplicar; la sigue San Andrés y Providencia con 85,8%, 64,0% y 23.292 respectivamente. En el tercer lugar está Boyacá con 82,4%, una cobertura de 63,0% y un restante de 463.142 esquemas por completar.



(Vea: Vacunar a 90 % de la población con 1 dosis a diciembre, la nueva meta).



En el caso de la capital del país, que ocupa el quinto lugar en el avance, tiene un 78,1% en la aplicación de primeras dosis o únicas, una cobertura del 53,7% y un pendiente por vacunar de 3'627.874. Pero es de las cinco ciudades anteriores en donde más dosis de refuerzo se han aplicado con 339.930.



Además, son 542 municipios en Colombia que han superado el 70 % de su población con mínimo una dosis. De otro lado, los departamentos más rezagados son 17, con un porcentaje de aplicación de primeras dosis o únicas inferior al 64,1% que tiene Bolívar y que lidera el listado, con una cobertura del 42,1% y 677.075 personas pendientes, el final de la lista es para Vichada con 28,5%, 17,4% de cobertura y 94.582 pendientes por vacunar.



Próximamente se expedirá una resolución que indicará que los municipios que no tengan el 60 % de su población vacunada no podrán hacer eventos tipo conciertos, que generan aglomeraciones de personas. Además, se mantiene la exigencia de carnet de vacunas y desde el 14 de diciembre los mayores de 18 años deberán demostrar esquema de vacunación completo para participar de esas actividades.



Por grupos de edad, indicó que en el segmento de 70 años y más el avance es del 96,9 % en primeras dosis, 92,3 % en segundas o únicas dosis y 29,4 % en dosis de refuerzo. En el caso de 50 a 69 años, el avance es del 86,3 % en primeras y únicas dosis, 77,6 % en segundas y únicas dosis y 8,2 % en refuerzos.



En el grupo de 30 a 49 años, el avance es del 87,7 % en primeras y únicas dosis, 65 % en segundas y únicas dosis y 1,1 % en dosis de refuerzo. Entre tanto, en el grupo de 12 a 19 años, el avance es del 68,3 % en primeras y únicas dosis, 36 % en segundas y únicas y 0,9% en refuerzos. Finalmente, en el grupo de 3 a 11 años, el avance es del 32 % en primeras y del 0,4 % en segundas dosis. En el país hay 12.559.307 personas que no han recibido su primera dosis.



(Vea: Tercera dosis: ¿para quién?, ¿cuándo? y ¿con qué vacuna se recomienda?).



En cuanto al rezago que existe el país el Minsalud calcula que está en 19'705.614 dosis, es decir, el 34,04%. En noviembre pasado se registraron 9'405.629 dosis en el sistema PAI web.



PORTAFOLIO