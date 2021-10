Empieza la aplicación de tercera dosis: así será la vacunación

A partir del vienes 1 de octubre, en Colombia se empezó a aplicar la dosis de refuerzo, o tercera dosis, de la vacuna contra el covid-19.



Este proceso es válido para población mayor de 70 años, según reiteró Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud.



Bermont explicó que para recibir la dosis de refuerzo, las personas deberán esperar el agendamiento de una cita por parte de sus EPS.



Las vacunas a aplicar son Sinovac, AstraZeneca, Pfizer y Moderna de la siguiente forma:



- Primeras dos dosis con Sinovac: podrán recibir Sinovac, Pfizer o Moderna.



- Primeras dos dosis con AstraZeneca: podrán recibir AstraZeneca, Pfizer o Moderna.



"Las personas pueden escoger la dosis que gusten, pero es importante dejarles claro que si escogen Pfizer o Moderna, que son vacunas de ARN mensajero, pueden tener una sintomatología mayor a la que sintieron con Sinovac y AstrZeneca", dijo Bermont, al tiempo que afirmó que la evidencia científica demuestra que se puede aplicar Pfizer o Moderna a quienes ya tienen Sinovac y AstrZeneca.



El funcionario insistió en que cualquier dosis que decidan funciona e insistió en que es importante el agendamiento para garantizar que la vacuna que se escogió está disponible.



Para quienes se vacunaron en el exterior, lo que hay que hacer es acercarse a una IPS vacunadora, llevar el carné de vacunación y listo.



Y aclaró: "No en todo el territorio nacional estarán disponibles Pfizer y Moderna, por lo que no hay que demorar la vacunación y escoger la opción que haya. Todas las vacunas son buenos y eficientes".



