Covid: el país, cerca de llegar a las 60 millones de dosis de vacunas

Colombia ha recibido 59'689.624 dosis de vacunas contra el covid-19 de todos los laboratorios, incluyendo negociación bilateral, mecanismo Covax, donaciones y las adquiridas por el sector privado.



(Vea: Vacunas anticovid sí se pueden combinar y aumentan los anticuerpos).

Recientemente, llegaron 840.000 nuevas dosis por parte del laboratorio Moderna, las cuales servirán para continuar impulsando el Plan Nacional de Vacunación y alcanzar las metas previstas.



El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, aseguró que se destinarán para primeras dosis para personas de 12 años y más, segundas dosis y dosis de refuerzo de personas de 70 y más años que opten por esta opción.



(Vea: Al fin, ¿habrá cuarto pico del coronavirus en Colombia?).



“Continuamos con el Plan Nacional de Vacunación, que ya alcanza al 70 % de las personas de 12 años y más, pero nos queda 1 de cada 3 colombianos por vacunar”, manifestó.



Asimismo, indicó que el grupo poblacional en el que menos avance de vacunación contra el covid se tiene es el de 12 a 29 años, en el cual solo se alcanza el 48 % de los esquemas.



(Vea: Covid: cómo funcionaría el tratamiento del antiviral oral Molnupiravir).



“Es el grupo con menores coberturas. Si bien los riesgos son menores, no quiere decir que no existan: tienen riesgo de enfermedad severa, pero lo más importante es el riesgo de transmitir a otras personas en su núcleo familiar, en sus entornos. no hay razón para no vacunarnos”, añadió Moscoso.



(Vea: ¿Hasta cuándo se deberá usar el tapabocas en Colombia?).



PORTAFOLIO