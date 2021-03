Este miércoles Colombia cumple su primer mes de vacunación anticovid

Colombia avanza en su plan de vacunación contra el Coronavirus. Del 1’429.685 dosis que hasta el momento ha recibido por parte de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac, ya ha aplicado 843.204 y con esto cubre al 58,98% del 1’619.104 previsto en la primera etapa.



(Colombia se acerca a la meta un millón de vacunados de covid en un mes).

Si bien el plan inició lento, el promedio de vacunación diaria ha crecido, pasó de 15.000 dosis a 31.292. Al corte de ayer se aplicaron 60.903 y al país le falta por aplicar 586.481 dosis disponibles. Sobre las segundas dosis para lograr la inmunización, al momento se reportan 39.548 inyectadas.



“Estoy muy tranquilo, creo que vamos a lograr la meta de un millón de dosis probablemente antes de los 30 días que se cumplirán el viernes, por fecha el miércoles es un mes. Creo que tenemos un ritmo de vacunación que ya muestra unos números consistentes y bien distribuidos”, dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



(Bogotá fija pico y cédula para vacunación de mayores de 80 años).



En las cuentas iniciales del ministerio se estimaba la administración de 337.000 dosis para febrero, pero el país solo pudo aplicar 130.578 vacunas. En las dosis estimadas a marzo, la meta estaba en 3’333.764. Según el Ministro, la idea es que a finales de marzo se tenga cubierta la población mayor de 80 años, por lo menos en un 80-85%, aunque tiene claro que hay zonas en las que la cobertura será más compleja.



Para avanzar en esta tarea, en Bogotá se fijó pico y cédula para esta población de 80 años y más para que se acerquen a los 465 puntos y sean inmunizados entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. Los días de fecha par se vacunarán las personas mayores de 80 años con cedulas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8, y en las fechas impares los terminados en 1, 3, 5, 7 y 9.



También está la posibilidad de realizar agendamiento presencial en las EPS e IPS que aún no han podido avanzar en la asignación de citas.



La etapa 2 de la vacunación ya comenzó. En esta, se incluye a la población de 75 a 79 años.



“Uno diría que una buena expectativa sería tener por encima de 1’800.000 personas vacunadas al finalizar marzo”, apuntó Ruiz.



Al momento Colombia cuenta con alrededor de 4.500 vacunadores activos y en promedio cada uno aplica de 40-50 a 70-80 biológicos por día, según las condiciones del sitio, tanto del puesto de vacunación como del territorio en sí.



“Esperamos que la velocidad se mantenga en este mes alrededor de los 80 mil vacunados día, pero el mes entrante donde vamos a tener un acopio bastante mayor de vacunas, de 5 a 8 millones de vacunas, probablemente más cercano a los 8 millones, así que estaremos afrontando toda la población de mayores de 60 años, que son más de siete millones de personas y esperamos que nos acerquemos a los 200 mil vacunados día”, señaló Ruiz.



LOS PELIGROS DE LA TERCERA OLA



Para evitar en Semana Santa el riesgo de una tercera ola de contagios en el país, la clave será evitar al máximo las aglomeraciones. “Se deben mantener las medidas de bioseguridad, protocolos y garantizar que no haya contactos estrechos, dado que la pandemia sigue vigente y, aunque hay una tendencia a la baja en el número de casos y decesos, hay ciudades que reportan incrementos”, dijo el ministro de salud, Fernando Ruiz. Además hay otras dos situaciones de riesgo críticas, las reuniones familiares en espacios cerrados y los viajes largos sin ventilación permanente.