¿Vacunación para todos?: contemplan eliminar restricciones de edad

Aunque el pasado 16 de julio, el Ministerio de Salud había descartado abrir la vacunación contra el covid-19 a toda la población, este miércoles el Ejecutivo reveló que está contemplando esa opción.



Así lo anunció el director del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, quien indicó que el Gobierno está estudiando la posibilidad de levantar las restricciones de edad para la inmunización contra el covid-19, pero que primero debe valorar su viabilidad.



"Es una medida que se está contemplando, se está revisando en función de los biológicos y también en función del agendamiento y la asistencia de las personas al proceso de vacunación. Pero sí, esos son de los puntos que se están revisando en este momento", dijo.



El funcionario aseguró que la iniciativa ya está siendo implementada en cerca de 600 municipios que tienen menos de 50.000 habitantes, pues la cartera de Salud decidió unificar en estos lugares las fases restantes del Plan Nacional de Vacunación.



Respecto al anuncio de la Cámara de Comercio de Bogotá de frenar la vacunación de privados (4.500 empresas) con el convenio que tenían con esta entidad, señaló que "lo que se estuvo revisando es que ellos desistían de hacer el procedimiento de compra dado que la velocidad de vacunación por parte del Gobierno ha venido siendo muy eficiente y ellos veían que si ya estamos próximos a abrir la etapa de mayores de 30 años no les hacía mucho sentido invertir esos recursos".



Frente al otro convenio, de la Andi, que agrupa a cerca de 4.000 empresas para este proceso dijo que "se hizo una adquisición de 2'1 millones de dosis que llegaron al país y se entregaron".



A la fecha, en Colombia han sido aplicadas 24.000.509 dosis de biológicos contra el coronavirus SARS-CoV-2, 13’444.225 corresponde a primeras dosis y 8'654.550 segundas dosis -Pfizer, Sinovac y AstraZeneca- y 1'901.734 monodosis -Janssen-.



En total, con esquema completo de vacunación (monodosis y dos dosis), Colombia llega a 10’556.284 aplicaciones.



Este miércoles el país recibió 308.880 dosis de vacunas de Pfizer; la próxima semana llegarán 443.000 de Pfizer y el 26 de julio se contempla la llegada de 200.000 dosis de Moderna y 400.000 dosis de AstraZeneca para final de mes.



En agosto, aseguró Muñoz, esperan recibir 1'9 millones de dosis de Pfizer; 1'8 millones de Moderna; 1'5 de AstraZeneca y 1 millón de Janssen.



El funcionario señaló que hoy el país ha comprado 74 millones de dosis " que nos permite sobrecumplir lo que se requería para la vacunación", estos no incluyen las dosis de donación ni de privados.



El Gobierno también envió una invitación para que todos las personas que se encuentren en el rango de edad de priorización para la vacunación asistan a la inmunización.



Muñoz agregó que una vez se logre la meta de 35 millones de colombianos vacunados, "estaremos incorporando los números de las mujeres en estado de embarazo, los niños con comorbilidades y estaremos llegando a una cifra un poco mayor de los 37 millones".



