Valoración de ISA abre paso a plan de privatizaciones

Con el anuncio de este martes del Ministerio de Hacienda de contratar una asesoría legal para valorar la posible venta de su participación en Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), el Gobierno dio un nuevo paso en el plan de enajenaciones que vendría en los próximos meses.



Según el viceministro de esa cartera, Juan Alberto Londoño, “esta asesoría es particularmente para ISA, pero luego contrataremos para las otras empresas, como hicimos con Coltel (que ya tuvo una asesoría legal, financiera y es un activo que siempre ha estado en venta). A todas se les hará este proceso y, además, tendremos que contratar una banca de inversión que indique el valor real de la firma, porque no es el que registra en bolsa”.



(Gobierno prepara la venta de otra empresa estatal).

Tras aclarar que, por ahora, no se ha tomado la decisión de vender la participación en ISA, dijo que, de concretarse, la decisión final sería tomada por el Consejo de Ministros.

Cabe recordar que en el 2001, se había enajenado el 26% del valor total de la firma, quedando actualmente un 31% en manos del sector privado.



POLÉMICA



El anuncio hecho por el Gobierno generó ruido, por cuenta de la posición que tuvo en su momento el hoy presidente Iván Duque sobre la venta de Isagen, cuando se desempeñaba como senador.



En un debate en el Congreso, en agosto del 2014, afirmó: “Me opongo a la venta de Isagen por la seguridad y soberanía energética. Esta empresa es la tercera generadora del país, y tiene a su cargo el 17% de la oferta de energía. Hay que mantener un control estatal sobre este tipo de empresas porque son un elemento central de la seguridad nacional de un país”.



Este mismo martes, en el ambiente quedó la pregunta de por qué al Jefe de Estado, que tanto se opuso en su momento a la venta de Isagen, ahora ve con buenos ojos la enajenación de ISA.



Incluso, en su cuenta de Twitter, el exsenador Antonio Navarro Wolff, escribió: “¿Cómo así? ¿Vender un activo rentable? ¿No se opuso el Centro Democrático a la venta de Isagen y ahora va a hacer algo similar? ¡Oposición irrestricta a esa idea!”.



(EPM interrumpe venta de acciones de ISA).



Entre tanto, algunos expertos consultados por Portafolio aseguran que la propuesta es positiva para el país, sobre todo por su efecto fiscal. “Al precio actual de la acción de ISA ($15.540, la cual se ha valorizado a ritmos del 1,2% durante 2010-2018), la valoración por capitalización de mercado rondaría los $18 billones (1,8% del PIB de 2019)”, explicó Sergio Clavijo, presidente de Anif, en un informe del centro de estudios.



A renglón seguido, resaltó que algunos ejercicios realizados por bancas de inversión en años recientes sitúan dicha valoración más cerca de los $13 billones (1,3% del PIB, equivalente a unos US$4.086 millones).



“Si se procediera a vender el remanente (51%) de propiedad pública (sin contar la propiedad de EPM, con una participación total cercana al 10%), el Gobierno Nacional recibiría unos $6,6 billones (US$2.100 millones, equivalentes al 0,6% del PIB)”, subrayó Clavijo.



Para el analista, estos recursos se sumarían a aquellos destinados a la modernización de la infraestructura vial del país en sus corredores centrales.



“El buen ejemplo reciente de Isagen (duplicando sus utilidades bajo el manejo del fondo Brookfield) debería hacer algo más fácil rebatir el argumento político de una supuesta amenaza a la soberanía energética de la enajenación de ISA”, detalló el presidente de Anif.



E insistió en afirmar que quizás la única diferencia para tener en cuenta en el caso de la empresa de interconexión es la característica de monopolio natural que presenta el eslabón de transporte de energía eléctrica a nivel nacional.



Por su parte, el analista y catedrático de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, indicó que es muy importante que el Gobierno Nacional entienda que si decide vender ISA, no solo enajenará la inversión que a valor de mercado podría llegar a los $9 billones, sino que además va a ceder un control y este tiene un valor de prima.



“La pregunta no es en sí la venta, sino cómo se va a realizar este proceso. Tratándose de una situación en la cual se va a entregar el control, es conveniente enajenar ese 51% sin democratizarlo y a través de un mecanismo de subasta”, puntualizó el catedrático.



Restrepo resaltó que el proceso de la subasta debe ser competitivo, y en el mismo, las condiciones de venta deben permitir que los oferentes que pujen por la empresa de interconexión sean varios, con el fin de que se maximice el valor, en donde, además, se debe tener en cuenta el control de la empresa.



Según lo programado por el Ministerio de Hacienda, una vez concluida la fase de estructuración, se evaluará el momento de mercado más adecuado para realizar la transacción.



De acuerdo con la agencia Bloomberg, ya hay instituciones financieras trabajando con compradores potenciales para formar al menos tres consorcios que presenten una oferta por la participación en ISA.



GREMIOS SE PRONUNCIAN



Para los gremios de la producción, la venta de ISA puede traer buenos recursos para el país, más si se invierten en proyectos como la red vial nacional, puertos y terminales, e incluso para programas sociales.



“La venta de ISA me parece que es positiva para el país, porque esos recursos seguramente se van a ir a inversión en diferentes sectores. Y ojalá sea para infraestructura y bienes públicos”, dijo el presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya.