‘Vamos a China para atraer mayor inversión y turismo’

Archivo particular

En el marco de la visita del presidente Iván Duque a China, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, habló con Portafolio sobre lo que se espera lograr en este encuentro, en el que, de entrada, 400 empresas de ese país buscan cerrar negocios con Colombia.

El objetivo, dijo, es incrementar las exportaciones del país hacia esa nación y atraer más inversión.



¿Qué expectativas tienen de la visita del presidente Duque a China?



Vamos con el objetivo de promocionar al país para incrementar las exportaciones colombianas a ese mercado, y atraer mayor inversión y turismo. Para eso tendremos reuniones con alrededor de 400 importadores, inversionistas y agencias de turismo en Beijing y Shanghái, con los que vamos a tratar diversos temas de sectores potenciales como el de infraestructura, tecnología, alimentos, conectividad, servicios financieros y energía.



¿Qué temas específicos se van a tratar en materia de comercio?



Son varias las oportunidades. Es un mercado que tiene una población que supera los 1.300 millones de habitantes, que tiene el 11 por ciento de las importaciones mundiales, y cuyo gobierno tiene por objetivo reafirmar su posición como potencia mundial equilibrando sus balanzas comerciales con más importaciones. A esto se suma el creciente poder adquisitivo de la población china y su sólida clase media, lo que crea un ambiente comercial muy atractivo para Colombia.



(Duque se va de gira a China para promover relaciones económicas).



Hay oportunidades puntuales para la exportación de flores, derivados de frutas, carne de cerdo, cafés y derivados de este grano, piña, banano orgánico, limón tahití, arándanos y frutas exóticas como la gulupa. También fajas, vestidos de baños y cosméticos naturales.



¿Cuáles son los nuevos productos colombianos que tienen posibilidades de acceder al mercado chino?



Estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura y la cartera de Comercio, Industria y Turismo para lograr la admisibilidad del aguacate hass, la carne bovina y porcina.



En el tema del aguacate, ¿cuándo podrían los exportadores nacionales enviar el primer cargamento al país asiático?



Ya logramos la apertura de Japón, a partir del 31 de julio, resultado de la diplomacia sanitaria que lidera el Gobierno. En el caso de China, la visita que tendremos, en la que estará nuestro ministro de Agricultura, Andrés Valencia, servirá para avanzar en el proceso de admisibilidad. Ahora vendrá un plan de trabajo para adecuar la oferta a las exigencias del mercado y a todo el cumplimiento de los protocolos sanitarios acordados, como por ejemplo el registro de predios y plantas empacadoras, y medidas de control para plagas especiales.



¿Colombia podría sacar provecho del problema de peste porcina africana que afecta a China, teniendo en cuenta que acá no está presente esa enfermedad?



Es una oportunidad. Ya se invitó a la autoridad China para llevar a cabo la visita de inspección de producción primaria y de las plantas de beneficio.



¿China ha mostrado interés por invertir en obras de infraestructura colombianas

en particular?



Es uno de los temas que más les interesa. De hecho, en la visita tendremos reuniones con algunas de las empresas más importantes de China en la materia, con interés específico en la modernización de puertos, aeropuertos y ferrovías, además de generación de energía.



¿Van a buscar un aumento en las exportaciones del sistema moda colombiano a China?



Sí. Ya tenemos un terreno ganado con productos que sobresalen en el mercado chino por su alta calidad y su originalidad, como son las fajas, los vestidos de baño y la ropa interior. Con estos bienes hay posibilidades de aumentar las exportaciones, así como con cueros y marroquinería.



En el primer semestre de este año hemos generado 201 oportunidades de negocio con 129 empresarios colombianos, en su mayoría en la cadena de agroalimentos y sistema moda, lo que refleja el interés que tienen en estos dos sectores.



¿Qué productos no minero-energéticos se han visto beneficiados por la guerra comercial?



Las tensiones comerciales entre dos países pueden tener efectos inesperados para el libre comercio en general. Por ejemplo, después de un estudio estadístico en ProColombia, encontramos 92 partidas arancelarias de cuatro cadenas productivas con oportunidad de aumentar las exportaciones hacia Estados Unidos desde Colombia.



Vemos que tras el aumento de aranceles a las importaciones de China las empresas colombianas han aumentado sus exportaciones de artículos de hogar, oficina y hoteles, autopartes, papel y cartón.



¿Qué productos o servicios chinos tienen interés en el mercado colombiano?



Con relación a la inversión podemos acceder a un mercado de más de US$124.000 millones, que es lo que China invierte en el mundo al año. Hay gran interés en los sectores de infraestructura, energía y telecomunicaciones. El año pasado según fuentes de Banco de la República de ese total solo llegaron de China a Colombia inversiones por US$32 millones.